Экс-глава ПАО «Россети Сибирь» обвиняется в получении взятки в последний рабочий день

Как стало известно «Ъ», СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы ПАО «Россети Сибирь» Павла Акилина по факту получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено в последний день шестилетней работы Акилина на посту генерального директора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Акилин

Фото: Россети Сибирь Павел Акилин

Фото: Россети Сибирь

По данным следствия, Павел Акилин получил от руководства компании-субподрядчика «Энергоимпульс» 2 млн руб. в качестве «золотого парашюта». Взятка была передана за первоочередную оплату долгов «Энергоимпульса» по ранее выполненным контрактам, в обход других контрагентов ПАО «Россети Сибирь». Деньги были перечислены до июля 2025 года.

Помимо Акилина, фигурантами уголовного дела являются заместитель коммерческого директора ООО Антон Стародубцев и бывший топ-менеджер ПАО «Россети Сибирь» Руслан Неволин. Стародубцев выступал в качестве взяткодателя, Неволин – в качестве посредника. Также по делу ранее был задержан бывший заместитель Акилина Игорь Павлов. Общий ущерб от действий экс-главы сибирских «Россетей» оценивается в 1,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Россети" принесли откаты».