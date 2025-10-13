В сетях растет напряжение

«Системный оператор» опасается утраты независимости в диспетчеризации и планировании развития энергосистемы в случае объединения с «Россетями» (MOEX: FEES). Возможным решением, по его мнению, могут стать оптимизация и расширение полномочий системообразующих территориальных сетевых организаций в части координации развития сетей. За рубежом за оперативно-диспетчерское управление и организацию сетевого комплекса зачастую отвечает оператор сетей высокого напряжения, указывают аналитики.

Передача полномочий «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) любому из субъектов электроэнергетики приведет к конфликту интересов с другими участниками отрасли, утрате независимости функций по диспетчеризации и планированию развития энергосистемы, сообщили “Ъ” в СО. Сейчас обсуждается законопроект о передаче полномочий СО в «Россети». Последние оценивали эффект от объединения с СО за счет исключения дублирования функций в 15 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 октября).

Как отмечают в СО, согласно законодательству, технологическая система управления в электроэнергетике структурно исключает дублирование функций оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управлений, за которое отвечают собственники электросетевого и энергетического оборудования. По мере развития технологий появляется возможность оптимизации технологических систем, используемых для оперативного управления, и компаниям целесообразно направлять усилия на внутреннюю оптимизацию каждого из уровней, добавляют в СО. К примеру, СО реализовал 13 проектов по укрупнению региональных диспетчерских управлений (РДУ): количество РДУ сокращено с 59 в 2008 году до 49 сегодня. Значимый ресурс оптимизации, продолжают в СО,— модернизация технологической инфраструктуры. Кроме того, там видят перспективы в разграничении зон ответственности в процедурах планирования развития энергосистем. С появлением системообразующих территориальных сетевых организаций на них могут быть возложены функции по координации развития сетей напряжением менее 110 кВ в регионах их присутствия.

Генерирующие компании и потребители также не поддерживают объединение. «Сообщество потребителей энергии» направило по этому поводу письмо (есть у “Ъ”) вице-премьеру Александру Новаку. Среди возможных рисков, по мнению ассоциации, снижение конкуренции, необоснованная приоритизация сетевых инвестпроектов и снижение прозрачности тарифного регулирования, что может привести к росту издержек потребителей. Как следует из письма, подтвержденного экономического и операционного эффекта от объединения нет, а затраты на реорганизацию и трансформацию тарифных механизмов могут превысить возможный эффект от консолидации функций. Глава «Совета производителей энергии» Дмитрий Вологжанин ранее предложил создать при СО «Общественный совет по перспективному планированию», в состав которого смогут войти заинтересованные представители госорганов, генерации, потребителей и сетей.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что уже участвуют в обсуждении перспектив планирования сети в различных форматах, поэтому создание еще одного института при СО не повлияет на качество планирования. Инициатива по объединению «Россетей» и СО, добавляют в госхолдинге, направлена на исключение дублирования функций и оборудования центров управления, инфраструктуры передачи данных, повышение эффективности планирования развития электроэнергетики и внедрение единой технической политики. В «Россетях» отмечают, что системно повышают операционную эффективность, в том числе в сфере оперативно-диспетчерского управления.

Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» указывает, что такие вызовы, как предотвращение дефицитов электроэнергии и мощности, децентрализация за счет внедрения ВИЭ, управление системами накопления, требуют комплексного подхода к планированию и управлению энергосистемой. При этом функции организаций, ответственных за планирование электросетевого комплекса, диспетчерское управление и снабжение потребителей, по ее словам, сильно пересекаются. «Зарубежный опыт показывает, что оперативно-диспетчерское управление, перспективное планирование энергосистемы и организация сетевого комплекса зачастую находятся в ответственности одной организации — оператора сетей высокого напряжения»,— отмечает аналитик. По словам госпожи Франке, для предотвращения монопольного формирования цен внедряются механизмы регулирования федеральными наблюдательными органами.

Анна Тыбинь