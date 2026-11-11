Деньги в потоке

Как отмечают аналитики «Эйлер», одним из факторов роста показателей «РусГидро» станет увеличение доли продаж электроэнергии и мощности ГЭС в регионе по свободным ценам с 22% в 2026 году до 100% в 2030 году. Дополнительная выручка за счет этого, согласно прогнозу, составит 16 млрд руб. в 2026 году и 243 млрд руб. в 2027–2030 годах. Ввод еще 2,1 ГВт тепловой генерации на Дальнем Востоке за счет механизма гарантированного возврата инвестиций позволит увеличить выручку от продажи мощности с 8 млрд руб. в 2025 году до 279 млрд руб. в 2030 году. Но в случае задержек ввода энергоблоков рост EBITDA и FCFF может сдвинуться. Кроме того, с вводом новых ТЭС топливные расходы генерации увеличатся с 4 млрд руб. до 59 млрд руб. к 2030 году.