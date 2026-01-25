«Россети»: электроснабжение Мурманска и Североморска идет по спецграфику

В Мурманске и Североморске введен специальный график подачи электроэнергии, сообщила пресс-служба компании «Россети Северо-Запад». Электроснабжение организовано по режиму чередования с периодами подачи мощностью 4-5 часов.

При этом все основные социальные объекты, включая котельные, обеспечиваются электричеством без перерывов. Компания также сообщает, что около 90% потребителей Мурманской области продолжают получать электроэнергию в обычном режиме.

Авария произошла вечером 24 января — под воздействием сильных снегопадов и порывистого ветра в регионе упали пять опор линий электропередачи. По информации регионального управления Следственного комитета, две из поврежденных конструкций эксплуатировались около 60 лет. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье «халатность», а в области введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за аварии часть районов осталась без света, водоснабжения и тепла. Несмотря на то, что власти публикуют графики ротаций с указанием улиц, жители сообщают о нарушениях заявленных временных рамок отключений — некоторые дома остаются без света дольше 4-5 часов.

Сотрудники «Россети» устанавливают новые опоры линий электропередачи. Власти городов и региональные службы продолжают работать в круглосуточном режиме. Мэр Мурманска Иван Лебедев сообщил о начале раздачи продуктовых наборов жителям, пострадавшим от отключений.