«Россети» восстанавливают электроснабжение в регионах России после циклона

«Россети» продолжают восстанавливать энергоснабжение потребителям в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах России после ливней, гроз и града. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram. В ремонте задействованы около 600 специалистов и 250 единиц спецтехники.

Специалисты уже полностью восстановили энергоснабжение в Свердловской области. Они также завершают ремонт в Калужской, Тульской и Тюменской областях — там вернули электричество 80% потребителей.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской, Ленинградской областях. Там работа осложнена продолжающейся непогодой. Кроме того, ремонтникам приходится расчищать проезд к энергообъектам, убирать с проводов упавшие деревья и ремонтировать поврежденное стихией оборудование.

К настоящему моменту в Ленобласти, по сведениям губернатора Александра Дрозденко, электроснабжение восстановили у 20 тыс. из 42,5 тыс. пользователей, затронутых стихией. В Новгородской области свет восстановили у 7 тыс. из 14 тыс. человек, сообщал глава региона Александр Дронов.

Сложные погодные условия сохраняются также в Дагестане. Там дожди привели к повышению уровня рек и водохранилищ, а также затоплению дорог и изменению русел рек.

В выходные северо-западные и центральные регионы России накрыли дожди с ветром и градом. Сегодня из-за грозового фронта в Московском регионе авиакомпания «Аэрофлот» задержала и отменила несколько рейсов.