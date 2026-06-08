Деньги пустят по проводам

Строительство линий передачи постоянного тока, которым займутся «Россети», будет стоить примерно 92 млрд руб. для проекта Нововоронежская АЭС—Москва и еще около 450 млрд руб. для новой линии в Сибири. Проекты с такой протяженностью в России не строились с советских времен, но сетевая монополия намерена самостоятельно осваивать инжиниринг и производство оборудования. Источник финансирования для сибирского проекта пока не найден, тем не менее аналитики считают, что в любом случае его реализация обойдется дешевле возведения большой генерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Россети» оценивают стоимость строительства линии передачи постоянного тока (ППТ) от Нововоронежской АЭС до Москвы протяженностью 550 км в 92 млрд руб. Затраты на ППТ в Сибири — от подстанции 500 кВ «Итатская» в Красноярском крае до новой подстанции около Гусиноозерской ГРЭС протяженностью 1,5 тыс. км — 450 млрд руб., сообщили в компании.

Как сообщил журналистам глава «Россетей» Андрей Рюмин, для строительства линий выбрана технология преобразования тока LCC (Line Commutated Converter). По его словам, «Россети» хотели бы самостоятельно заниматься инжинирингом и производством оборудования для их строительства.

«Думаю, что больший объем технологий сможем разработать сами. По каким-то отдельным компонентам оборудования, которые пока серийно не выпускаются в России, общаемся также с нашими зарубежными коллегами»,— пояснил Андрей Рюмин.

LCC — это устоявшаяся технология на базе тиристоров, работа которых привязана к синусоиде внешней сети. По словам господина Рюмина, «Россети» также изучали возможность строительства ППТ на базе преобразователей источника напряжения VSC (Voltage Source Converted), но от этой идеи отказались. VSC использует современную управляемую электронику, которая сама формирует параметры напряжения и обеспечивает более гибкое регулирование передачи электроэнергии.

В мире построено больше 200 линий электропередачи постоянного тока, большая часть из них — в Китае. ППТ эффективнее традиционных линий переменного тока при передаче большого объема энергии на дальние расстояния из-за снижения технологических потерь.

В России ППТ большой протяженности в последние десятилетия не строились. В 1950-е начала работать линия ППТ Москва—Кашира, где была установлена уже устаревшая сейчас система ртутных преобразователей. В 1960-х появилась ППТ Волгоград—Донбасс (около 473 км), которая тянулась от Волжской ГЭС. Сейчас она выведена из эксплуатации. На сегодня в РФ есть вставка постоянного тока на границе с Финляндией, которая до 2022 года обеспечивала экспорт электроэнергии из России, а также вставка постоянного тока Амурская—Хэйхэ в Забайкальском крае для перетоков между Сибирью и Дальним Востоком (сама вставка расположена в Китае).

Вопрос о строительстве линий постоянного тока был поднят из-за поиска более дешевой альтернативы строительству новых больших генерирующих мощностей, необходимых для закрытия энергодефицитов в Москве и Сибири.

Согласно планам правительства, ППТ до Москвы должна быть введена в эксплуатацию в 2032 году, ППТ в Сибири — в 2031 году.

Финансирование ППТ Нововоронежская АЭС—Москва уже включено в тариф на передачу, но источник средств для более дорогой линии в Сибири еще не найден.

Сооружение ППТ от Нововоронежской АЭС обеспечит передачу мощности в объеме 1,5 ГВт, таким образом, ликвидация энергодефицита в Москве, по оценкам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, обойдется в 61 млн руб. за 1 МВт, что в текущих условиях весьма низкое значение.

По его подсчетам, удельная стоимость реализации ППТ в Сибири такого решения составит около 300 млн руб. за 1 МВт, что существенно дешевле строительства генерации, предельный CAPEX которого в Сибири составляет 842 млн руб. за 1 МВт с учетом требований локализации и 674 млн руб. за 1 МВт без них.

В случае принятия решения о финансировании указанного проекта дополнительная к СЭП (социально-экономический прогноз Минэкономики) индексация тарифа ФСК (Федеральная сетевая компания; управляет магистральными сетями) может составить около 2%.

Татьяна Дятел, Санкт-Петербург