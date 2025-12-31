«Россети» восстановили свет после аварии в трех подмосковных городах

Компания «Россети Московский регион» полностью восстановила электроснабжение для своих абонентов. Во время проверки энергетики выяснили, что причиной аварии стало короткое замыкание, повредившее высоковольтное оборудование, сообщила пресс-служба компании.

Электроснабжение восстанавливали 22 ремонтные бригады: 65 энергетиков и 22 единицы спецтехники. Сейчас работники продолжают восстанавливать свет у потребителей, подключенных к смежным сетям, отметили в организации.

Об аварии стало известно восемь часов назад. Она затронула жителей трех городов: Жуковского, Раменского и Лыткарино. Трети потребителей вернули свет уже к 21:20 мск, 70% подключили электроснабжение к часу ночи.