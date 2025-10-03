Сети не выдали качество

«Россети» (MOEX: FEES) и ОАО РЖД по решению суда должны восстановить качество энергоснабжения на нефтеперекачивающей станции «Транснефти». Сбои в сети приводят к снижению объемов перекачки нефти в направлении Китая. Впервые суд обязал устранить нарушения не только сетевую организацию, но и потребителя, который вносит искажения в сеть. Шанс на оспаривание решения остается, но все будет зависеть от оценки роли потребителя апелляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск «Транснефть-Западная Сибирь» к «Россети Сибирь» и ОАО РЖД о нарушении требований к качеству электроэнергии, поставляемой на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Мариинская», следует из картотеки дел. Иск был принят к производству еще в 2023 году, тогда же «Транснефть» сообщала, что из-за сбоев в сети снижаются объемы перекачки нефти по направлению в Китай (см. “Ъ” от 10 ноября 2023 года).

«Россети» и ОАО РЖД в течение 885 дней со дня вынесения решения должны привести качество электроэнергии в соответствие с требованиями приказа Минэнерго, а также выполнить мероприятия, включающие строительство подстанции и установку ряда устройств. В противном случае компаниям придется выплатить «Транснефти» неустойки в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения.

Требования к качеству электроэнергии закреплены приказом Минэнерго, но, по словам потребителей, соблюдение их сетевыми организациями зачастую не контролируется. С 2020 по 2022 год на Мариинской НПС зафиксировано 17 отказов, из-за чего объем перекачки нефти снизился на 17,43 тыс. тонн, поясняла «Транснефть». В 2023 году произошло 24 аварийных отключения, в два раза больше, чем годом ранее, объем перекачки нефти упал на 17,57 тыс. тонн. В «Транснефтьэнерго» сообщили “Ъ”, что проблемы с электроснабжением на НПС «Мариинская» продолжаются с 2017 года, за 2020–2025 годы зафиксировано 70 случаев отказа оборудования из-за нарушений параметров качества.

Как утверждали «Россети», качество электроэнергии нарушается из-за роста перевозок у ОАО РЖД, присоединенного к той же сети, что и Мариинская НПС. Чтобы восстановить энергоснабжение на объекте, «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) после совещания в Минэнерго разработал план по улучшению энергоснабжения. Но «Россети» возражали против его выполнения, обосновывая это тем, что искажения в сеть вносит ОАО РЖД, где это не отрицали, но реализовать мероприятия отказывались, поскольку не оказывают услуги по передаче электроэнергии и не несут ответственности за их качество.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что рассмотрят вопрос обжалования после изучения решения суда. В ОАО РЖД заявили, что планируют обжаловать решение в установленные сроки. В «Системном операторе» на ответили на запрос “Ъ”.

В «Транснефтьэнерго» называют решение прецедентом, поскольку впервые суд обязал выполнить технические мероприятия для восстановления качества электроснабжения не только сетевую организацию, но и потребителя, вносящего искажения в сеть. В решении также обозначен список мероприятий, составленный «Системным оператором» и верифицированный независимым экспертом, что встречается редко, отмечают в компании. Кроме того, суд впервые установил неустойку за каждый день неисполнения решения в отношении «искажающего потребителя». «Но мы считаем, что размер ответственности должен сильнее мотивировать нарушителей прав клиента на выполнение технических мероприятий»,— отметили в «Транснефтьэнерго».

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что, исходя из материалов дела, суммарный объем средств, необходимых «Россети Сибирь» и ОАО РЖД для реализации установленных мероприятий, превысит 7,7 млрд руб. Ответственность электросетевой компании за соблюдение качества электроэнергии записана в условиях договора на передачу, но законодательство также предписывает потребителям соблюдать требования к качеству электроэнергии и не допускать внесения искажений в работу сети своими устройствами. Их выявление — значимый факт, снижающий уровень ответственности сетевой компании перед потребителем, допустившим нарушение, но ответственность перед иными потребителями сохраняется в полном объеме.

По мнению Батрадза Мецаева из компании «Митра», суд исходил из того, что в условиях единой технологической системы источник вредного воздействия обязан его устранить, даже если он не имеет прямых обязательств перед пострадавшей стороной. Если такой подход устоит, это может повысить стандарт ответственности потребителей в части соблюдения необходимых параметров своих устройств и оборудования. Успех ответчиков в вышестоящих инстанциях, говорит юрист, будет зависеть от того, какой тезис будет ближе судам: потребитель не сетевая организация и не несет ответственности за услуги по передаче электроэнергии, либо обязанность обеспечить параметры качества для потребителя вытекает из факта виновных действий, влияющих на искажения в общей сети.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел, Анна Занина, Ольга Мордюшенко