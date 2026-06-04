По данным “Ъ”, после года обсуждений энергетики так и не достигли консенсуса относительно вариантов закрытия дефицита инвестпрограммы «Россетей» (MOEX: FEES) в объеме более 1 трлн руб. до 2032 года. Эти средства нужны для новых проектов в рамках Генсхемы размещения объектов до 2042 года. Большинство участников рынка склоняются к тому, чтобы продолжать поднимать тариф на передачу, но этот вариант упирается в несогласие Минэкономики. В «Россетях» же ждут комплексного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предлагаемые энергетиками варианты финансирования новых проектов «Россетей» помимо обсуждаемого механизма создания специнвестнадбавки к цене на мощность включают применение повышающего коэффициента резерва мощности к стоимости услуг Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС; включает магистральные ЛЭП), использование коэффициента трансляции потерь в расчетах с потребителями и сверхиндексацию тарифа на услуги по передаче по ЕНЭС. Еще один наименее предпочтительный вариант — привлечение дополнительных заемных средств. Это следует из материалов к совещанию членов наблюдательного совета «Совета рынка» (регулятор энергорынков), которые видел “Ъ”.

До 2032 года, по оценкам «Россетей», на новые проекты, заложенные в Генсхему размещения энергообъектов до 2042 года, потребуется 1,042 трлн руб. с НДС, эти средства пока не обеспечены источниками и не включены в инвестпрограмму монополии.

Главный источник финансирования инвестстроек «Россетей» — тариф на передачу, но его рост ограничен. Реализация Генсхемы потребует кратного роста тарифа, чему, по данным источников “Ъ”, сопротивляется Минэкономики. В связи с этим «Россети» ищут новые внетарифные механизмы. Общий объем инвестпрограммы компании до 2032 года оценивается в 2,169 трлн руб. с НДС.

По оценкам «Россетей», реализация первых четырех вариантов финансирования новых проектов повысит выручку госмонополии на 700 млрд руб., дополнительное кредитование компании вырастет на 450 млрд руб., показатель долг/EBITDA сохраняется на уровне 2,5. При этом рост котловых тарифов составит около 2%, розничных цен — 1,5%, тарифов потребителей на сетях ЕНЭС — 3%.

Идея проработать возможность создания специнвестнадбавки к цене на мощность — аналога договоров на поставку мощности (ДПМ; основной механизм привлечения инвестиций в строительство генерации) для сетей — возникла год назад (см. “Ъ” от 9 июня 2025 года). Концепция заключается в том, чтобы финансировать системные проекты за счет механизма по предоставлению сетевой услуги, сходного с ДПМ. Сейчас госхолдинг предлагает ввести спецнадбавку на оптовом энергорынке путем сбора средств через назначаемую правительством компанию-агрегатора (крупного поставщика на энергорынке) с последующей передачей собранных средств «Россетям» в виде безвозмездного целевого взноса. Это, однако, потребует внесения изменений в закон «Об электроэнергетике» и Налоговый кодекс. Схожая схема уже реализуется на Дальнем Востоке, где для получения спецнадбавки такой компанией-агрегатором выступает «РусГидро». Альтернативный вариант — создание спецнадбавки через оказание системной услуги по развитию сети через посредничество «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы).

Согласно протоколу, СО считает, что финансировать сетевые проекты через системную услугу невозможно, ведь механизм предполагает оплату только после ввода сетевых объектов в эксплуатацию. Также существуют риски потери части тарифной выручки, поскольку в условиях долгой реализации и высокой стоимости проектов неоплата услуг в течение периода регулирования сформирует дополнительную прибыль для СО, которая будет направлена на выплату дивидендов в федеральный бюджет.

В Минэнерго “Ъ” не ответили, в Минэкономики сказали, что не поддерживают идею дополнительной индексации тарифа ЕНЭС.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что сейчас весь доступный объем тарифных и заемных средств, при ограничениях предельного уровня тарифа и кредитного долга, уже распределен на финансирование согласованных проектов инвестпрограммы в пятилетнем цикле. «Таким образом, любой из альтернативных вариантов финансирования может стать частичным решением для покрытия инвестиционного дефицита. Целесообразно рассмотреть комплексное решение, используя каждый из предложенных механизмов»,— считают в компании.

В «Совете рынка» “Ъ” сообщили, что не поддерживают введение дополнительных надбавок на оптовом энергорынке. По мнению ассоциации, существующий механизм финансирования инвестпрограммы «Россетей» через тарифы на услуги по передаче предпочтителен, его использование позволит избежать создания дублирующих и избыточных инструментов.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет интересы крупного бизнеса) считают, что для финансирования электросетей целесообразно продолжать использовать инструменты тарифного регулирования. Также представители крупной промышленности напоминают, что текущее соотношение долга к EBITDA у многих компаний заметно выше показателей сетевой монополии и достигает 3–4x.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что проблему дефицита финансирования для строительства объектов ЕНЭС экономически эффективно можно было бы решить за счет дополнительной индексации тарифов на передачу по магистральным сетям. По его словам, сегодня установленная выручка Федеральной сетевой компании (оператор ЕНЭС) занижена относительно того уровня, который получается при соблюдении требований метода RAB (учет в тарифе дохода на инвестированный капитал). Текущая методология тарифного регулирования и фактические показатели деятельности магистральных сетей позволяют увеличить инвестиционный ресурс ЕНЭС более чем в два раза — до уровня, достаточного для финансирования приоритетных мероприятий по развитию магистральных сетей, поясняет господин Сасим. Влияние роста тарифа ЕНЭС на тарифы распределительных сетей и конечную цену электроэнергии, считает он, менее значительно, чем последствия срыва мероприятий, предусмотренных Генсхемой.

Татьяна Дятел, Анна Тыбинь