«Россети» принесли откаты

Как стало известно “Ъ”, арестованный в Красноярске экс-глава ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин обвиняется следователями Следственного комитета России в получении особо крупной взятки в последний день шестилетней работы на своем посту. По версии следствия, именно тогда он получил «золотой парашют» в 2 млн руб. от руководства компании-субподрядчика «Энергоимпульс» в виде отката за первоочередную оплату скопившихся перед ней долгов по ранее выполненным контрактам в обход других контрагентов ПАО. Ранее под следствием за схожие махинации оказались двое других топ-менеджеров сибирских «Россетей», один из которых, как оказалось, был посредником в передаче денег и в эпизоде с Павлом Акилиным.

Ходатайство следователей Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 50-летнему Павлу Акилину удовлетворил 18 октября Центральный райсуд краевого центра, определив фигуранта в СИЗО на два месяца. Он был задержан накануне в рамках уголовного дела, возбужденного по материалам длительной разработки, проведенной оперативниками управления «П» СЭБ ФСБ и региональными следователями.

По версии контрразведчиков, предметом коррупционных интересов сибирского энергетика стали контракты с ООО «Энергоимпульс». В период с июля по октябрь прошлого года с этой компанией ПАО «Россети Сибирь» заключило два договора субподряда на выполнение работ и три договора на поставки товаров. Суммы соглашений варьировались от 1 млн до 14 млн руб. каждое.

В договорах было прописано, что часть средств покупателем выплачивается в течение пяти-семи дней, а часть — после подписания акта приемки-передачи работ. Свои обязательства «Энергоимпульс» выполнил: о некоторых он отчитался еще в октябре, а о последних — уже в декабре.

Как считают в ФСБ и СКР, именно перед Новым годом Павел Акилин решил обогатиться за счет поставщика, которому средства к тому времени так и не были перечислены.

Сумма в 2 млн руб. была определена как процент от общей задолженности перед «Энергоимпульсом». За это глава ПАО «Россети Сибирь» обещал рассчитаться с ООО в первую очередь, погасив долг в обход других ждущих оплаты контрагентов. По данным следствия, свое слово энергетик сдержал и деньги действительно поступили на счета поставщика в срок до июля 2025 года.

Между тем откат за ускоренное погашение долга и общее покровительство в дальнейшем, по информации близких к следствию источников “Ъ”, Павел Акилин получил 28 марта этого года — в его последний рабочий день в кресле гендиректора ПАО «Россети Сибирь». Согласно вышедшему 24 марта распоряжению, именно в этот день, шестилетнюю годовщину назначения Павла Акилина на руководящую должность, истекал срок его полномочий по трудовому договору. По предварительным подсчетам специалистов, привлеченных следствием, сумма прямого и косвенного ущерба от действий экс-главы сибирских «Россетей» может достигать 1,5 млрд руб.

В итоге в отношении Павла Акилина возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере за совершение входящих в его полномочия действий в пользу «Энергоимпульса» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Еще двумя фигурантами расследования стали вступившие с ним в сговор заместитель коммерческого директора ООО 41-летний Антон Стародубцев как взяткодатель (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и 42-летний бывший топ-менеджер ПАО «Россети Сибирь» Руслан Неволин, выступивший посредником в подпольной сделке (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Последний, по имеющейся информации, был задержан правоохранителями еще в апреле этого года. Он занимал пост директора по развитию дополнительных сервисов ПАО и был обвинен в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему вменили в вину заключение в октябре 2023 года на невыгодных условиях контракта с администрацией Красноярска на поставку зарядных станций для электробусов на 46 млн руб. С ведома Руслана Неволина контракт минуя конкурс на торгах достался некой субподрядной организации за 39,8 млн руб. Между тем нашлась компания, которая была готова исполнить его всего за 32 млн руб., тем самым ПАО «Россети Сибирь» потеряло 7,8 млн руб.

Как рассказывал “Ъ”, в августе 2024 года также по обвинению во взяточничестве в СИЗО угодил бывший заместитель Павла Акилина Игорь Павлов. Согласно данным СКР, в апреле 2023 года между одной из коммерческих организаций и компанией «Россети Томск» был заключен договор на строительство, установку и введение в эксплуатацию четырех электроподстанций в Томской области.

Следствие считает, что Игорь Павлов через посредника предложил руководителю фирмы передать ему 3 млн руб. За это вознаграждение он обещал ускорить и упростить процесс приемки выполненных работ, а также предоставить возможность в последующем участвовать в тендерах.

Директор организации согласился передать взятку, однако сумма была снижена до 1,5 млн руб.

Вся карьера Павла Акилина связана с энергетикой. В 1997 году он окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии», а в 2005 году — Госуниверситет управления по программе «МВА — управление компанией». C 1999 по 2005 год прошел путь от экономиста по планированию до заместителя генерального директора по экономике в АО «Удмуртэнерго». А затем в период с 2005 по 2017 год занимал руководящие должности по экономике и финансам в Верхневолжском филиале ПАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», ПАО «Ленэнерго», филиале ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Юга», ООО «Интер РАО — управление электрогенерацией». В ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин работал с 2017 года как замдиректора по экономике и финансам и как первый заместитель руководителя. Главой ПАО он стал 29 марта того же года и был переназначен в 2022 году.

В ПАО «Россети Сибирь» от подробных комментариев воздержались, пояснив “Ъ”, что «компания оказывает содействие правоохранительным органам в ходе проведения следственных мероприятий».

Сергей Сергеев