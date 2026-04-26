В Ленобласти более 100 бригад ремонтируют поврежденные из-за непогоды ЛЭП

Более 100 бригад ПАО «Россети Ленэнерго» ремонтируют поврежденные после сильного дождя и мокрого снега линии электропередачи в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Непогода сильнее всего сказалась на СНТ и ДНП Гатчинского округа, Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Линии электропередачи восстанавливает 281 человек с привлечением 121 единицы техники. Специалисты убирают упавшие на линии деревья и ветки, ремонтируют оборудование.

Работы ведут круглосуточно, отметила пресс-служба правительства региона. Восстановить электроснабжение планируют до 4:00 мск 27 апреля. Срок могут передвинуть из-за большого количества «технологических нарушений», сообщили в администрации. При необходимости муниципальные власти смогут использовать резервные источники электроснабжения для социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.