В Мурманске началась ротация потребителей электроэнергии

«Россети» начали ротацию потребителей электроэнергии в Ленинском округе Мурманска. Продолжительность периода ротации составляет около 6 часов, сообщил региональный оперштаб.

Ротацию ввели для равномерного распределения электричества при ограниченной мощности сети. Она позволит «поддерживать работу жизненно важных объектов» и даст «возможность жителям пользоваться электричеством», добавили в штабе.

Прошлой ночью в Мурманской области из-за непогоды упали пять опор ЛЭП. Без света остались жители Мурманска и Североморска. На территории региона введен режим повышенной готовности. В Мурманске отключено освещение на улицах и во дворах. СКР возбудил уголовное дело о халатности. Глава региона сообщил, что восстановить электроснабжение смогут не ранее, чем через сутки.