Тень независимости

Как стало известно “Ъ”, «Россети» (MOEX: FEES) хотят ускорить темпы консолидации мелких электросетевых компаний, вдвое ужесточив для них требования по объему трансформаторной мощности и протяженности электросетей — до 300 МВА и 600 км. В итоге число независимых электросетей в 2027 году может сократиться еще на 30%, до 350. Крупный бизнес отмечает, что до сих пор не увидел рыночного эффекта от поглощения частных электросетей, а аналитики не прогнозируют его в будущем.

«Россети» просят вдвое увеличить количественные критерии по объему трансформаторной мощности и протяженности электросетей для мелких частных электросетевых компаний — до 300 МВА и 600 км соответственно. Инициатива содержится в февральском письме главы «Россетей» Андрея Рюмина вице-премьеру Александру Новаку (“Ъ” видел его копию). По оценкам «Россетей», ужесточение требований снизит число территориальных сетевых организаций (ТСО) в 2027 году до 3–4 единиц в субъекте РФ, или всего до 350 ТСО в целом по России. Топ-менеджер просит внести проект постановления в правительство в июле, с тем чтобы изменения начали действовать с 1 августа.

Сейчас в РФ, помимо дочерних компаний «Россетей», есть около 530 ТСО — небольших распредсетевых компаний, на которые приходится около 25% от общей выручки сектора. Правительство взялось за сокращение числа ТСО, указывая на то, что из-за них увеличивается общий сетевой тариф в регионах. Но основные претензии правительства и «Россетей» в адрес мелких ТСО касались того, что они не способны за счет собственных средств обеспечить надежность энергоснабжения.

Для поглощения ТСО правительство создало институт системообразующей электросетевой компании (СТСО), то есть одной главной ТСО в каждом регионе, которыми и стремятся стать структуры «Россетей». Независимые сети должны соответствовать жестким критериям, иначе они теряют свой статус и переходят под контроль СТСО. В итоге количество ТСО сократилось с 1,265 тыс. в 2023 году до 599 в 2025 году.

Как указывает глава «Россетей», утратившие в 2026 году статус ТСО активы консолидированы дочерними обществами госхолдинга и сторонними ТСО либо продолжили эксплуатацию для нужд компаний нефтегазового сектора.

За 2024–2025 годы, по его данным, общий объем приобретенного в собственность «Россетей» электросетевого имущества составил 6,3 тыс. МВА трансформаторной мощности и 25,9 тыс. км линий электропередачи, на временном праве владения и пользования консолидировано 53,8 тыс. МВА трансформаторной мощности и 98,8 тыс. км линий электропередачи.

Тем не менее, считает господин Рюмин, в электросетевом комплексе по-прежнему остается большое количество ТСО, не способных обеспечивать необходимый уровень надежности электроснабжения, не имеющих достаточного объема аварийного запаса оборудования, аварийно-восстановительной техники и персонала.

В ФАС заявили “Ъ”, что рассмотрели предложение «Россетей» и направили позицию в Минэнерго. В Минэнерго “Ъ” не ответили. В «Россетях» “Ъ” сообщили, что ужесточение критериев ТСО — последовательная политика государства, начатая в 2015 году. «"Россети" исполняют принятые государством решения и действуют в соответствии с установленными РФ принципами регулирования деятельности электросетевого комплекса»,— отметили в компании.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность) считают, что для дальнейшей консолидации ТСО необходимы более убедительные экономические обоснования: сокращение числа сетевых организаций до порядка 300 единиц предлагается без оценки эффективности уже проведенного укрупнения ТСО. Как отмечают в ассоциации, об эффектах этой многолетней работы для потребителей и о том, как повысились надежность и качество электроснабжения, ничего не сообщается, известно только о рекордном росте выручки и чистой прибыли «Россетей». «Между тем утвержденная стратегия развития электросетевого комплекса предполагает повышение эффективности через экономические стимулы и сопоставимость результатов, а не механическое объединение активов по формальным количественным ориентирам»,— подчеркивают в ассоциации.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что дальнейшее ужесточение критериев приведет к принудительному вытеснению ТСО с рынка. Но компании, скорее всего, по-прежнему не будут стремиться передать свое имущество в «Россети», поскольку для этого отсутствует экономическая мотивация. Вместе с тем высокая доля выручки в основном сосредоточена в ТСО, масштаб которых делает их неуязвимыми к ужесточению критериев, а величина активов организаций, лишившихся статуса ТСО, не позволяет им существенно влиять на надежность электроснабжения. По его мнению, ужесточение критериев также никак не отразится на тарифной динамике: структура тарифной выручки практически полностью определяется самими СТСО и рядом крупных компаний, которым ужесточение требований не грозит. А в большинстве регионов долгосрочная тарифная динамика фиксируется в регуляторных соглашениях, пересмотр которых вследствие изменения критериев ТСО, по его словам, не предусматривается. «Единственным осязаемым результатом предлагаемых новаций станет значительное сокращение компаний на рынке электросетевых услуг»,— замечает аналитик.

Татьяна Дятел