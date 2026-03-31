«Россети» получили более 200 млрд рублей прибыли по МСФО в 2025 году

«Россети» (MOEX: FEES) по итогам 2025 года получили прибыль по МСФО в размере 203,4 млрд руб. против убытка 116,9 млрд руб. годом ранее. Показатели приведены в отчетности компании.

EBITDA выросла до 668,2 млрд руб. с 519,4 млрд руб. Выручка увеличилась с 1,5 трлн до 1,83 трлн руб., операционные расходы — с 1,25 трлн до 1,44 трлн руб.

Операционная прибыль составила 304,1 млрд руб. после убытка 93,1 млрд руб. в 2024 году. Объем денежных средств и их эквивалентов на конец года достиг 271,9 млрд руб. против 226,9 млрд руб. годом ранее.