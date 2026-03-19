Чистая прибыль «Россети Московский регион» по РСБУ за 2025 год выросла втрое

Чистая прибыль электросетевой компании «Россети (MOEX: FEES) Московский регион» по РСБУ увеличилась более чем в три раза в 2025 году, до 41,8 млрд руб. Это следует из отчета на сайте компании.

Выручка «Россети Московский регион» в 2025 году выросла на 14,8%, до 284,6 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась в 1,5 раза, до 56,3 млрд руб. Заемные средства компании по итогам прошлого года оценивались в 74,03 млрд руб.

«Россети Московский регион» (ранее — «МОЭСК») — сетевая компания, которая обслуживает более 90% потребителей Москвы и Московской области, включая жилые дома, предприятия и инфраструктуру города. Это дочерняя структура ПАО «Россети».