Провода тянут на биржу

Минэкономики предлагает продавать неиспользуемую сетевую мощность на онлайн-площадке, где крупные потребители смогут оформлять свидетельства о праве на ее использование, узнал “Ъ”. Куратором площадки могут стать «Россети». Аналитики и участники рынка считают, что концепция выглядит слишком сложной и при реализации сертификатов могут возникнуть значительные трансакционные издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны детали концепции рынка прав на резерв сетевой мощности, над которой работает Минэкономики. Предпосылкой к этому станет введение принципа take-or-pay («бери или плати») — оплаты услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимально заявленной сетевой мощности (см. “Ъ” от 26 мая).

По данным источников “Ъ”, невостребованные объемы крупные потребители (от 670 кВт) смогут покупать в виде утилитарных цифровых прав на резерв (УЦП, в форме электронного сертификата). Оплачиваться будет весь объем мощности вне зависимости от потребления.

Такой формат позволит снизить затраты новых потребителей на технологическое присоединение (ТП) и оптимизирует тарифы на электроэнергию, сообщили “Ъ” в Минэкономики.

Стоимость УЦП для покупателей, как говорят источники “Ъ”, не должна быть выше, чем новое ТП. Плата для продавца должна быть не ниже расходов на оплату резерва мощности с учетом take-or-pay и частичной компенсации понесенных расходов на ТП. Расходы на выпуск цифровых прав и обслуживание будут покрываться комиссией эмитента.

Осложнить реализацию концепции может ограничение на перераспределение сетевой мощности — только в пределах определенных центров питания (подстанции, распределительного пункта). В качестве пилотного региона Минэкономики предлагает рассмотреть Татарстан, говорят источники “Ъ”.

Как пояснил “Ъ” замминистра экономики Михаил Каминский, потребители сегодня прямо оплачивают менее 40% сетевой мощности (78 из 200 ГВт), плата за неиспользуемый резерв распределяется между всеми. При этом за последние пять лет загрузка новых сетевых мощностей составила менее 10%. Это приводит к избыточному строительству и росту конечных цен на электроэнергию. Потенциал стать оператором онлайн-площадки по торговле избыточной мощностью есть у «Россетей», заявили в министерстве.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что для создания рынка сетевой мощности требуется формирование достоверной базы данных о мощности потребителей, условиях ее использования ими и объеме резерва мощности.

Компания готовит предложения по внесению изменений в нормативные акты, предусматривающие порядок проведения ревизии использования максимальной мощности действующими потребителями свыше 670 кВт. Речь идет в том числе о порядке переоформления документов о технологическом присоединении для указания в них значений максимальной мощности.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отмечают, что важна оценка потенциальной емкости рынка — объемов спроса, предложения и их локализации, а территориальное распределение спроса и предложения может не совпадать. Потенциальные резервы сетевой мощности локализованы в отдельных центрах питания — их невозможно свободно перераспределять по всей энергосистеме. Именно эти факторы во многом будут определять жизнеспособность механизма и его экономический эффект, говорят в регуляторе.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что поддерживают меры, направленные на повышение эффективности использования существующей сетевой инфраструктуры. Перераспределение существующей мощности не требует строительства новых объектов и само по себе не влияет на уровень сетевых тарифов, отметили в министерстве.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что прозрачная общедоступная платформа вторичного обращения сетевой мощности действительно необходима: она позволит не строить лишнего, плотнее загружая существующие сети. Но предложенная концепция чересчур сложна и несколько оторвана от физики процесса: производные цифровые инструменты со свободным обращением для сетевой мощности непригодны, поскольку мощность привязана к конкретному центру питания, зависит от схем и режимов, а также от наличия технической возможности перераспределения.

Подход следует упростить, создав верифицированный сетями реестр доступной для перераспределения мощности и типовой механизм переуступки права пользования ею. Такая платформа помогла бы продавцам и покупателям безопасно встречаться, избегая серых схем и коррупции, говорят в объединении.

Сергей Сасим из Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ отмечает, что зачастую отклонение максимальной мощности от фактической не означает, что перераспределить указанную разницу возможно. На практике ТП сетевыми организациями осуществляется, исходя из фактической загрузки, а не из первоначальных заявок. Поэтому реализация сертификата на резерв мощности может быть затруднена из-за фактического отсутствия такого резерва, считает эксперт. Тогда, по его словам, придется пересмотреть порядок ТП, что может потребовать дополнительных инвестиций, не предусмотренных текущими темпами тарифной динамики.

Обращение сертификатов на резерв сетевой мощности также предполагает обязательный переход на оплату услуг по передаче, исходя из максимальной мощности, из-за чего владельцам таких сертификатов придется нести дополнительные расходы, снижающие ценность и без того неликвидного актива, продолжает аналитик. Также, по его словам, необходимость оплаты «последней мили», то есть получения техусловий у сетевой организации, при перераспределении резерва мощности создает риски увеличения трансакционных издержек при реализации сертификатов.

Анна Тыбинь