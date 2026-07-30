Чистый убыток «Россети Северный Кавказ» по РСБУ за полгода вырос на треть

Чистый убыток «Россети (MOEX: FEES) Северный Кавказ» по РСБУ в первом полугодии составил 6,79 млрд руб. Это следует из отчетности компании. Показатель увеличился на 31,8% относительно убытка в январе-июне 2025 года.

Выручка за полугодие составила 38,67 млрд руб., что на 14,8% больше показателя прошлого года. Себестоимость увеличилась на 13% и достигла 37,07 млрд руб. Валовая прибыль составила 1,59 млрд руб. Это в 1,8 раза больше, чем за январь-июнь 2025 года.

За январь-июнь 2026 года коммерческие расходы компании увеличились на 8,7% — до 4,87 млрд руб. Управленческие расходы сократились с 11,87 до 6,57 млн руб. Прочие расходы составили 8,26 млрд руб., что на 38% больше прошлогоднего показателя. При этом прочие доходы сократились с 4,3 до 4,25 млрд руб.

ПАО «Россети Северный Кавказ» передает электроэнергию по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре в Северо-Кавказском федеральном округе. Доля владения ПАО «Россети» в уставном капитале компании на начало февраля составляла 98,82%.