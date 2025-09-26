Минэнерго пока не поддерживает объединение «Россетей» и «Системного оператора»

Минэнерго изучает идею объединения «Россетей» (MOEX: FEES) и «Системного оператора», но пока ее не поддерживает. Об этом сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Его слова приводит «Интерфакс».

Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин говорил, что компания поддерживает идею объединения с «Системным оператором». Он объяснял это дублированием некоторых функций компаний. «Системный оператор» заявлял, что передача функций компании одному из участников энергорынка приведет к конфликту интересов.

Министр энергетики России Сергей Цивилев отмечал, что «Россети» представлены не во всех регионах, поэтому «Системный оператор» должен продолжать работу дальше.

Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей по всей России. В управлении находятся 2,6 млн км линий электропередачи. По сетям компании передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

«Системный оператор» обеспечивает функционирование электроэнергетических систем, регулирует частоту электрического тока, следит за состоянием объектов электроэнергетики.