Губернатор Чибис озвучил возможные сроки подачи электричества в Мурманск

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что «Россети» завершают возведение двух временных опор линий электропередачи. Еще три временные опоры доставляют в регион.

«Коллеги планируют дать электричество в первой половине дня, делаем все возможное, чтобы это случилось как можно раньше»,— написал господин Чибис в Telegram-канале. Он уточнил, что в населенные пункты Малое Сафоново и Росляково запитаны.

Днем 23 января Мурманск и Североморск, где базируется Северный флот России, остались без электричества из-за обрушения пяти опор ЛЭП. Позднее в часть домов перестало поступать отопление. В Мурманске развернули пункты обогрева, полевые кухни и места для зарядки телефонов.