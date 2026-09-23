Как ведомства и крупные компании переезжали из Москвы

Минэкономразвития РФ определило критерии для перевода части функций госкомпаний из Москвы в регионы. Речь идет об РЖД, «Аэрофлоте», «Почте России», «Транснефти», «Россетях», «Роснефти», «Интер РАО» и «Зарубежнефти». Как в советское и постсоветское время занимались переездами различных государственных организаций и компаний — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский автомобильный завод им. И. А. Лихачева (ЗИЛ) (1957 год)

Фото: Ю.Андрианов / РИА Новости Московский автомобильный завод им. И. А. Лихачева (ЗИЛ) (1957 год)

Фото: Ю.Андрианов / РИА Новости

Первая масштабная попытка перевода госструктур и предприятий из Москвы была предпринята вскоре после переноса столицы из Петрограда в Москву в 1918 году. В 1921 году для борьбы с перенаселением столицы при Совете Народных Комиссаров РСФСР была создана Комиссия по разгрузке г. Москвы, которая решала вопросы уплотнения учреждений, «концентрации их в немногих помещениях» и выноса их за пределы Москвы. В феврале–мае 1921-го она вывела в Петроград Морской комиссариат, Высшую артиллерийскую школу, Авиакурсы Главвоздухофлота и другие ведомства, освободив в общей сложности 33 дома.

В 1932 году для сокращения дефицита служебных и жилых помещений, а также борьбы с перенаселением в условиях индустриализации Политбюро ЦК ВКП(б) выпустило постановление «О разгрузке города Москвы», которое подразумевало вывод из столицы 20 учреждений, в частности Льнообъединения — в Кострому, Нефтяного института — в Баку, Союзпромкорма — в Саратов, Росстромпроекта — в Ленинград.

После начала Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах из Москвы было вывезено более 2,5 тыс. предприятий. Основные направления — Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия и Казахстан. К примеру, Московский автомобильный завод (позже ЗИЛ) был вывезен в Ульяновск. Правительство и ключевые наркоматы эвакуировали в Куйбышев (ныне Самара), который стал запасной столицей СССР. После распада СССР и до начала 2000-х годов проблема переезда крупных структур из Москвы не стояла.

В марте 2000 года председатель Госдумы Геннадий Селезнев предложил перенести в Санкт-Петербург обе палаты Федерального собрания. Эту идею поддержал и петербургский губернатор Владимир Яковлев, предлагавший выстроить парламентский центр в излучине Невы — напротив Таврического дворца. Идея не нашла понимания у депутатов, и разговоры о переезде вскоре утихли.

14 марта 2002 года глава Совета федерации Сергей Миронов предложил перевезти в Санкт-Петербург Министерство культуры. Министр культуры Михаил Швыдкой назвал идею «политически привлекательной, но экономически невыгодной».

В октябре 2007 года председатель Госдумы Борис Грызлов выдвинул идею перевода главного штаба ВМФ в Санкт-Петербург в здание Адмиралтейства. Его поддержала тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, а министр обороны Анатолий Сердюков поручил главкомату ВМФ подготовить проект передислокации. Переезд официально завершился 31 октября 2012 года.

23 декабря 2007 года президент Владимир Путин подписал указ «О месте постоянного пребывания Конституционного суда РФ», в соответствии с которым в мае 2008 года суд переехал в Санкт-Петербург. В Москве осталось его представительство.

В 2011–2012 годах был реализован проект расширения Москвы в 2,4 раза за счет территории Московской области. Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев выдвигал масштабную инициативу по строительству в «Новой Москве» единого центра для всех государственных ведомств: Совета федерации, Госдумы, АП, Высшего арбитражного суда, Генпрокуратуры, СКР, Счетной палаты, Верховного суда. От идеи переезда в итоге отказались.

В октябре 2021 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил о завершении переезда главного офиса в Санкт-Петербург. Он оценивал стоимость переезда в 1,5 млрд руб., в московском офисе предполагалось оставить 120 человек.

В июне 2025 года госкорпорация «РусГидро» завершила перенос своей штаб-квартиры из Москвы в Красноярск. На данный момент переезд завершили около 80% сотрудников московского офиса.

В августе 2021 года «Газпром» сообщил, что зарегистрировал штаб-квартиру в Петербурге. Полностью компания завершила переезд в 2024-м (одним из последних приехал холдинг «Газпром-медиа»). Основным офисом стал «Лахта Центр» на берегу Финского залива.

В июле 2024 года президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Особое внимание глава государства поручил обратить на регионы Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.