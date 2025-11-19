Глава «Россетей» рассказал Мишустину об отопительном сезоне в новых регионах РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с гендиректором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Тот назвал сложной обстановку в приграничных районах и в новых регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам господина Рюмина, электросетевая инфраструктура в упомянутых регионах «часто подвергается внешнему воздействию». «Россети» подготовили для них около 600 аварийно-восстановительных бригад и свыше 500 резервных источников питания. Обеспечить «достаточно удачное» прохождение осенне-зимнего периода должна помочь ремонтная программа. В этом году она составила около 120 млрд руб., это на 14% выше, чем годом ранее, рассказал глава «Росстетей».

«Все запланированные работы в рамках ремонтной программы мы выполняем в соответствии с календарным графиком»,— заверил Андрей Рюмин (цитата по сайту правительства).

17 ноября в Донецкой народной республике (ДНР) ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за налета беспилотников ВСУ на энергетическую инфраструктуру. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, без света остались 65% потребителей. Также были повреждены Старобешевская и Зуевская ТЭС.