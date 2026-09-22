Выручка встанет на защиту

Сетевые компании смогут компенсировать расходы на обеспечение безопасности объектов и персонала за счет тарифа на передачу электроэнергии. Соответствующий проект приказа подготовила ФАС. Мера не коснется тарифов для населения, и решения о включении расходов в выручку сетевых компаний будут принимать органы власти. Объем необходимых средств на защиту во многом зависит от близости региона к зоне боевых действий, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

ФАС предлагает уточнить перечень неподконтрольных расходов сетевых организаций, включив в него затраты на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения. Это следует из опубликованного проекта приказа службы.

Согласно документу, в необходимую валовую выручку (НВВ) должны включаться расходы сетевых организаций за 2022–2025 годы на обеспечение безопасности объектов и персонала и расходы на восстановление, которые могут быть распределены на три долгосрочных периода регулирования.

Ранее правительство приняло постановления, которые уже предусматривали соответствующие меры, в том числе для новых и приграничных регионов. Проект приказа должен привести в соответствие методические указания по расчету тарифов на передачу электроэнергии с принятыми правительством актами. Как писал “Ъ”, регуляторы и генерирующие компании также ищут способы компенсировать расходы на защиту и восстановление станций (см. “Ъ” от 16 сентября).

Как пояснили “Ъ” в ФАС, проект приказа разработан в соответствии с постановлением правительства от 1 июля 2026 года и унифицирует порядок учета в НВВ сетевых организаций расходов на обслуживание кредитов и займов, а также определяет механизм учета резервов по сомнительным долгам гарантирующих поставщиков. Проект уточняет перечень неподконтрольных расходов, в том числе части трат на обеспечение безопасности персонала и объектов электросетевого хозяйства от средств поражения, которые подлежат включению в НВВ сетевых организаций. В ФАС подчеркивают, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения. Служба указывает, что включение таких расходов в НВВ будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет необходимость. ФАС отмечает, что главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета.

1,17 триллиона киловатт-часов составило потребление электроэнергии в энергосистеме России в 2025 году, по данным «Системного оператора»

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что в условиях повышенной угрозы повреждения объектов электросетевого хозяйства из-за актов незаконного вмешательства правительством принято решение об учете в тарифах сетевых организаций расходов на обеспечение безопасности персонала и сетевых объектов. Соответствующие изменения вносятся приказом ФАС в методические указания.

Норма необходима сетевым организациям для признания расходов на безопасность экономически обоснованными при тарифном регулировании и направлена прежде всего на поддержание надежности энергоснабжения потребителей.

Ряд расходов, включая необходимость оперативного восстановления объектов, невозможно предвидеть заранее, но их учет при регулировании требует наличия соответствующих норм в методических указаниях, уточняют в «Россетях». В Минэнерго и «Сообществе потребителей энергии» не ответили на запрос “Ъ”.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что величина расходов сетевых организаций, связанных с защитой электросетевых объектов от нештатного внешнего воздействия, может различаться в зависимости от близости региона к линии боевого соприкосновения. Возможности федерального бюджета и бюджетов приграничных регионов ограничены, поэтому регулятором принято решение о компенсации указанных затрат за счет учета в тарифах, поясняет аналитик. По его мнению, учет таких расходов должен носить временный характер. Однако пока неясно, как могут быть покрыты расходы на защиту объектов Единой национальной электросети (ЕНЭС). В условиях ограниченных ресурсов «Россетей» решением может стать рост тарифа магистральных сетей или сокращение инвестиционной программы.

Проект приказа ФАС также предусматривает учет в необходимой валовой выручке расходов на содержание систем накопления электроэнергии (СНЭ). Как считает господин Сасим, установка СНЭ сетевыми компаниями — «порочная практика», подрывающая конкурентные основы рынка накопителей, что тормозит развитие отечественных технологий систем такого рода. По мнению аналитика, установка СНЭ может служить магнитом для неэффективных инвестиций в отдельных регионах, поскольку вложения в СНЭ можно осуществить быстрее, чем в традиционную сетевую инфраструктуру.

Анна Тыбинь