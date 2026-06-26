«Россети» не выплатят дивиденды за 2025 год

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение об отказе от выплаты дивидендов «Россетями» за 2025 год является частью комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого состояния компании и финансирование инвестиционной программы. Ранее, в сентябре 2022 года, глава «Россетей» Андрей Рюмин уже упоминал, что вопрос о дивидендах будет обсуждаться после объединения ФСК и «Россетей». В начале 2023 года произошло укрупнение электросетевого холдинга, в результате которого «Федеральная сетевая компания — Россети» получила название «Россети», а правительству РФ стало принадлежать не менее 75% плюс 1 акция объединенной компании. Это сделало Росимущество основным акционером.

Значительная часть инвестиций направляется на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Правительство РФ приняло решение закрыть дефицит инвестпрограммы «Россетей» на Восточный полигон в размере 260 млрд руб., в том числе за счет сокращения выплаты дивидендов до 2026 года и переноса финансирования инвестпрограммы в объеме 100 млрд руб. на 2023–2027 годы. Этот подход означает, что расходы на строительство инфраструктуры будут оплачиваться потребителями и акционерами сетевого комплекса. Отказ от дивидендов или их снижение может быть негативно воспринят инвесторами, поскольку «Россети» являются публичным акционерным обществом, а инвестпроекты в идеале должны быть окупаемыми. Однако некоторые эксперты считают, что это решение позитивно для финансовых показателей компании и ее долговой нагрузки.

Инвестиционная программа группы «Россети» на 2026 год планируется в размере 900 млрд руб. В 2025 году она составила 725 млрд руб. Эти средства направляются на строительство и модернизацию электросетевых объектов, в том числе в новых регионах РФ, где, по словам Андрея Рюмина, ситуация осложнена разрушениями и износом оборудования. Например, в 2025 году группа «Россети» планирует инвестировать 4,7 млрд руб. в энергетику Воронежской области и 3,3 млрд руб. в развитие регионального сетевого комплекса Удмуртии. При этом дочерние компании «Россетей», такие как «Россети Московский регион», продолжают рекомендовать выплату дивидендов. Например, по итогам 2024 года «Россети Московский регион» рекомендовали выплатить 7,3 млрд руб. дивидендов, а «Россети Ленэнерго» направили 6,07 млрд руб. на дивиденды.