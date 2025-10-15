Энергетический взрыв

Акции компаний энергетического сектора внезапно оказались лидерами роста торгов 15 октября. Их котировки взлетели на 5–17% на словах чиновника Минэнерго о том, что ведомство не планирует ограничивать компании в выплатах дивидендов. Однако такое точечное улучшение не решает проблемы отрасли, которой требуются значительные капиталовложения.

15 октября в разгар торгов на Московской бирже (около 13:00) котировки акций компаний электроэнергетики резко пошли вверх. Сильнее всего подорожали привилегированные акции ПАО «Россети (MOEX: FEES) Ленэнерго» — на 17%, акции других дочерних компаний «Россетей» выросли в цене на 5–16%.

При этом рост котировок ценных бумаг головной компании «Россети» оказался довольно скромным — чуть более 7%.

Помимо этого, котировки акций «Интер РАО» на пике поднимались почти на 10%.

Аутсайдерами этого энергетического всплеска оказались ценные бумаги «РусГидро», подорожавшие «всего» на 3,5%.

Так инвесторы отреагировали на заявление замминистра энергетики Евгения Грабчака в кулуарах РЭН-2025 (переданное агентством «Интерфакс») о том, что Минэнерго не считает необходимым закреплять направление дивидендов энергокомпаний на инвестиции. При этом чиновник уточнил, что решение о невыплате дивидендов должно приниматься «точечно по каждой компании». В 2023 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать меры для поддержки «Россетей», которые в том числе предусматривали отказ от выплаты дивидендов по итогам 2022–2026 годов. Месяц назад президент также предварительно одобрил схему решения финансовых проблем «РусГидро» за счет моратория на выплату дивидендов (см. “Ъ” от 8 сентября).

По оценке экспертов, ранее предложенный мораторий на дивиденды не был экономически оправдан. «Финансирование инвестиционных программ проводится не из чистой прибыли, а из операционного денежного потока и привлечения долга. При этом амортизация, которая значительно снижает формальные показатели чистой прибыли, увеличивает сам операционный денежный поток»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

В сентябре министерство предложило создание компании «Росэнергопроект» и уполномоченного в сфере электроэнергетики банка, которые будут ответственны за разработку, контроль и финансирование проектов в отрасли. При этом обсуждалось и приоритетное расходование чистой прибыли компаний на капитальные вложения: если их капвложения превышали бы или были равны чистой прибыли, компания была бы ограничена в дивидендных выплатах, а средства шли бы на вложения.

Все это негативно отразилось на конъюнктуре энергетического сегмента. До этого времени акции дочерних компаний «Россетей» демонстрировали уверенный рост котировок. В частности, ценные бумаги «Россетей Ленэнерго» с начала года подорожали на 25%, «Россетей Центр и Приволжье» — на 35%, «Россетей Волга» — почти на 50%. По оценке директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Романа Носова, привлекательности им добавляли стабильные дивиденды.

Дочерние компании «Россетей» выплатили только за прошлый год 18 млрд руб. своим акционерам, тогда как головная компания дивидендов не заплатила.

При этом в конце сентября котировки резко обвалились и полностью нивелировали предыдущий рост. «Такая резкая коррекция отчасти связана с фиксацией прибыли частью инвесторов, а также с появлением проекта инициативы, которая могла бы существенно изменить систему выплаты дивидендов этими компаниями»,— указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов. Вместе с тем котировки бумаг «Россетей», «Интер РАО» и «РусГидро» находятся в районе исторических минимумов, а с начала года они снизились на 15–35%.

Энергетический сегмент фондового рынка остается довольно сложным. Как отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский, давление на котировки энергокомпаний связано с высокой капиталоемкостью, высокой стоимостью строительства и капитала, а также общей экономической и геополитической неопределенностью. К тому же по акциям «РусГидро» и «Россетей» участники рынка не ожидают дивидендов.

Андрей Ковалёв, Анна Тыбинь