«Системный оператор» предупредил о конфликте интересов при передаче полномочий «Россетям»

Передача полномочий «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) любому участнику энергорынка, в частности «Россетям» (MOEX: FEES), создаст конфликт интересов и лишит диспетчеризацию независимости. Об этом «Ъ» заявили в СО, комментируя соответствующий законопроект.

В компании подчеркивают, что действующая система исключает дублирование функций между диспетчерским и технологическим управлением. Компаниям целесообразно направлять усилия на внутреннюю оптимизацию, отмечают в СО.

Инициативу не поддерживало и «Сообщество потребителей энергии». В письме вице-премьеру Александру Новаку (есть в распоряжении «Ъ») сообщество указало на риски снижения конкуренции, непрозрачного тарифообразования и роста издержек для конечного потребителя. Подтвержденного экономического и операционного эффекта от объединения «Россетей» и СО нет, считают в ассоциации.

В «Россетях» заявили «Ъ», что инициатива исключит дублирование функций и повысит эффективность планирования. В госхолдинге подчеркнули, что системно повышают операционную эффективность, в том числе в сфере оперативно-диспетчерского управления.

