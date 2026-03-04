«Россетям» доверяют

«Россети» (MOEX: FEES) получат в доверительное управление акции четырех сетевых компаний, которые в 2025 году были обращены в доход государства по антикоррупционным делам. Активы в последнее время генерировали прибыль, потому не ухудшат экономику «Россетей». В перспективе структуры могут быть объединены с системообразующими территориальными сетевыми организациями, считают аналитики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В доверительное управление «Россетям» или лицам, находящимся под их контролем, будут переданы принадлежащие РФ акции четырех электросетевых компаний, следует из указа президента Владимира Путина от 4 марта. Речь идет о пакетах «Ставропольских городских электрических сетей», Кисловодской сетевой компании, «Облкоммунэнерго» и Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО).

Правительство в течение трех месяцев должно обеспечить заключение договоров доверительного управления. «Россети» совместно с органами исполнительной власти будут обязаны передать в казну РФ активы компаний, не связанные с электросетевой деятельностью. Также в течение 12 месяцев правительству необходимо провести мероприятия, направленные на внесение акций компаний в уставный капитал «Россетей» в качестве вклада РФ, если в силе останутся судебные акты, на основании которых активы были переданы в государственную собственность.

В октябре Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к Артему Бикову и Алексею Боброву, по которому в доход государства были изъяты «Облкоммунэнерго» и СУЭНКО.

По мнению надзорного ведомства, бизнесмены приватизировали имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области, за счет коррупционных связей с чиновниками.

Исполняющим обязанности гендиректора «Облкоммунэнерго» стал топ-менеджер «Россетей Урал» Владимир Рябушев.

Акции «Ставропольских городских электрических сетей» и Кисловодской сетевой компании также были обращены в доход государства в 2025 году. Ранее они принадлежали бывшему директору Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа Магомеду Каитову, который стал фигурантом антикоррупционного дела.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим говорит, что решение о передаче акций электросетевых компаний в доверительное управление «Россетей» носит исключительно хозяйственный характер. Теперь управлять активами, принадлежащими государству, будет профильный госхолдинг, поясняет эксперт. Указанные электросетевые компании, по его словам, в последнее время показывали совокупно положительный финансовый результат, это хорошо отрегулированные организации с высокой финансовой устойчивостью, поэтому принятое решение не должно негативно повлиять на экономику «Россетей».

С учетом того что речь идет именно о доверительном управлении, никаких последствий в сфере тарифного регулирования для «Россетей» не предвидится, отмечает господин Сасим, но более жесткий корпоративный контроль может позитивно повлиять на экономику передаваемых компаний. Это, по его мнению, создаст благоприятные условия для последующей консолидации, в результате которой может быть повышена экономическая эффективность управления этими организациями в результате синергии, полученной в ходе объединения с профильными системообразующими территориальными сетевыми организациями.

Анна Тыбинь