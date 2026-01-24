В Североморске начнут ротацию потребителей электроэнергии после обрушения ЛЭП

«Россети» и «Оборонэнерго» изучают возможность ротации потребителей электроэнергии в Североморске. Планируется временно отключить электроэнергию в некоторых домах и включить ее в тех, где электричества нет со вчерашнего дня. Об этом сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков. 23 января в Мурманской области из-за непогоды обрушились пять опор линий электропередачи.

«Это позволит поддерживать работу жизненно важных объектов и обеспечит равномерное распределение при ограниченной мощности сети»,— написал господин Евменьков в соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что имеющихся мощностей недостаточно для энергоснабжения всего жилищного фонда. Аналогичные ограничения ввели в Ленинском округе Мурманска.

Владимир Евменьков рекомендует зарядить телефоны и портативные зарядные устройства тем, у кого сейчас есть электричество. Зарядить устройства также можно в холле администрации муниципалитета, добавил он. В школах и детсадах открыто восемь пунктов временного размещения.

Для замены поврежденных опор линий электропередачи в Мурманскую область доставили первые металлические конструкции из карельского поселка Лоухи, сообщает пресс-служба «Россети Северо-Запад». По состоянию на 18:00 мск электроснабжение ограничено у 10% жителей Мурманска. «Специалисты продолжают круглосуточно работать до полного восстановления сети»,— следует из сообщения организации.

Из-за перебоев в энергоснабжении в Мурманской области введен режим повышенной готовности. В Мурманске отключено освещение на улицах и во дворах. Часть жителей Мурманска и Североморска временно оставались без отопления. СКР возбудил уголовное дело о халатности.