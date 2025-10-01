Сети неделимые

Эффект от объединения «Россетей» (MOEX: FEES) и «Системного оператора» за счет исключения дублирования функций может составить до 15 млрд руб., подсчитали «Россети». «Системный оператор» не согласен с инициативой, но готов расширить полномочия госхолдинга при планировании развития энергосистемы. Генераторы предлагают создать при «Системном операторе» совет по перспективному планированию, в который войдут «Россети».

Эффект, связанный с исключением дублирования организационных структур и технических ресурсов при передаче полномочий «Системного оператора» (СО; диспетчер энергосистемы) в организацию по управлению Единой национальной электрической сетью может составить около 15 млрд руб. Об этом 30 сентября объявил заместитель гендиректора «Россетей» Артем Алешин на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по электроэнергетике.

По словам господина Алешина, фактически это треть общей сметы, которая сегодня у СО есть при регулировании на уровне ФАС. Практика «Россетей», добавил он, показывает, что объединение двух юридических лиц при наличии схожих или пересекающихся функций приводит к значимой синергии по издержкам, она может составлять до 30–40% от значений двух компаний. Законопроект о передаче полномочий СО в «Россети» сейчас обсуждается, отметил заместитель гендиректора компании Даниил Краинский.

Объединение «Россетей» и «Системного оператора» давно стоит на повестке. Госхолдинг его поддерживает, основная причина, по словам господина Краинского,— трудности, с которыми «Россети» сталкиваются в процессе своей деятельности, прежде всего на этапе планирования, а в дальнейшем при реализации инвестпроектов, а также в связи исполнением договоров технологического присоединения (ТП). Недостаточный объем генерации, график ремонтов генерирующего оборудования сказываются на планах по строительству сетевых объектов и выдаче мощности, уточняет Даниил Краинский. Ряд дополнительных мероприятий в рамках выдаваемых техусловий инициируется СО, из-за чего нарушаются сроки ТП, за которые «Россети» несут ответственность.

СО, по словам его председателя Федора Опадчего, не поддерживает законопроект. В ряде зон с прогнозируемым энергодефицитом режимная обстановка становится тяжелее, и не всегда полные объемы ремонтов удается провести как в сетях, так и в генерации. Но в законопроекте не сказано, как проблема дефицитных районов, недостатка денег и планирования ремонтов будет по-иному решена с увеличением общего эффекта для сообщества, считает господин Опадчий.

В СО предлагают нормативно предусмотреть роль «Россетей» в процедуре рассмотрения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России, где сейчас объекты напряжением ниже 110 кВ не учитываются. Федор Опадчий напомнил, что с этого года действует институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО) — центр компетенций развития распределительных сетей в регионе. «Появляется тот, кто может делать программу развития»,— уточнил он. Сейчас процесс развития сетей ниже 110 кВ не урегулирован, это влияет на загрузку подстанций 110 кВ и это та граница, где СО готов пересмотреть роль СТСО.

Генерирующие компании также не поддерживают инициативу объединения, заявил глава «Совета производителей энергии» Дмитрий Вологжанин. «Предлагаем создать некую институцию при СО, как рабочее название — "Общественный совет по перспективному планированию"»,— рассказал он на заседании. В состав этой организации, по словам господина Вологжанина, можно включить заинтересованных представителей госорганов, генерации, потребителей и сетей.

Ранее представители Минэнерго заявили, что изучают возможность объединения компаний, но пока не поддерживают его. В кулуарах конференции «Совета рынка» его глава Максим Быстров рассказал журналистам, что члены ассоциации также отрицательно относятся к этой идее.

Анна Тыбинь