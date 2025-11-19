Глава «Россетей» рассказал Мишустину о сокращении технологических сбоев на 3%

Гендиректор ПАО «Россети» (MOEX: FEES) Андрей Рюмин сообщил, что за девять месяцев года число технологических нарушений сократилось почти на 3%. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы говорим о технологических нарушениях в основной сети — это 110 кВ и выше»,— уточнил глава «Россетей» (цитата по сайту правительства).

Господин Рюмин подчеркнул, что все аварийно-восстановительные подразделения группы «Россети» находятся в полной боевой готовности. Речь идет об 11 тыс. бригад, 52 тыс. специалистов и 27 тыс. единиц авто- и спецтехники. По его словам, аварийный запас оборудования полностью укомплектован.

За девять месяцев выручка «Россетей» достигла 1,3 трлн руб., сказал Андрей Рюмин. По итогам года компания рассчитывает достичь выручки в 1,8 трлн руб. При этом в 2024 году объем отпуска электроэнергии из сети стал рекордным — 920 млрд кВт·ч. В текущем году компания намерена выйти на тот же уровень по этому показателю, заключил господин Рюмин.