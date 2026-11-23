В тарифах появилось напряжение
Норма доходности на инвестиции для сетевых компаний повышена в 1,5 раза
ФАС впервые с 2013 года повысит норму доходности инвестиций в распределительные электросети — с 11% до 17,92%. Решение затронет компании, работающие по методу доходности инвестированного капитала (RAB), который применяется лишь в нескольких регионах. В «Россетях» рассчитывают на повышение предсказуемости возврата вложений, потребители же считают повышение необоснованным, ссылаясь на снижение стоимости привлечения капитала и риски для промышленности.
ФАС повысила с 11% до 17,92% норму доходности на капитал, вложенный территориальными сетевыми компаниями после перехода на RAB-регулирование. Соответствующий приказ Минюст зарегистрировал 17 ноября. По этой ставке в 2027 году регуляторы рассчитают, какой доход на вложения сетей учесть в тарифах на передачу электроэнергии.
Новую ставку ФАС впервые рассчитала по формуле, утвержденной правительством в июле.
За основу взяли среднюю доходность рублевых гособлигаций со сроком погашения от восьми до десяти лет, прибавив к ней три процентных пункта. Прежняя ставка действовала с 2013 года.
В 2008 году в российских электросетях начали применять метод доходности инвестированного капитала, чтобы привлечь инвестиции в строительство и модернизацию сетей. С 2011 года распределительные сетевые компании перешли на долгосрочные тарифы, в том числе по методу RAB. Так, в тариф на передачу электроэнергии наряду с текущими расходами закладывали средства на возврат капвложений и доход на вложенный капитал. В 2012 году из-за быстрого роста сетевых тарифов регуляторы пересмотрели параметры RAB, снизив доходность. Кроме того, чтобы сдержать рост тарифов на передачу электроэнергии, в регионах применялся механизм сглаживания, позволяющий переносить на следующие годы часть необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых компаний, которая закладывается в основу для расчета тарифов.
В ФАС “Ъ” сообщили, что норма доходности установлена по предложению Минэкономики во исполнение постановления правительства и будет применяться с 1 января 2027 года к сетевым организациям, регулируемым по методу RAB. Влияние решения на тарифы для прочих потребителей служба оценит после завершения тарифной кампании на 2027 год. Их рост ограничен предельными уровнями, подчеркнули в ФАС. Изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения, добавили в службе.
В «Россетях» считают главным изменением переход к расчету нормы доходности с использованием рыночных индикаторов стоимости капитала.
О дополнительной выручке речи не идет, компании работают в пределах утверждаемых ФАС тарифов, а новая ставка применяется только к базе инвестированного капитала, учитываемой по методу RAB, говорят в группе. Эффект для компании, добавляют там, будет зависеть от базы капитала каждой сетевой организации и тарифных решений на 2027 год.
RAB-регулирование применяется в том числе в Санкт-Петербурге, Свердловской, Владимирской, Калужской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областях. По оценке «Россетей», повышение ставки сделает возврат инвестиций более предсказуемым, создаст предпосылки для финансирования модернизации, развития сетей и работ по техприсоединению потребителей, но это не влечет увеличения инвестпрограмм или изменения сроков ввода объектов.
1,161 триллиона киловатт-часов
составило потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2025 году, по данным «Системного оператора».
В «Сообществе потребителей энергии» считают рост доходности в 1,5 раза, почти до 18% годовых, экономически необоснованным, отмечая, что ставки привлечения капитала заметно ниже этого уровня и в 2027 году ожидается их дальнейшее уменьшение. Таргетировать инфляцию к целевым 4%, сохранять и развивать промышленное производство с такими тарифными решениями — нерешаемые задачи, подчеркивают в объединении.
По словам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, после 2015–2017 годов большинство распределительных сетевых компаний перешли с RAB на долгосрочную индексацию НВВ. Сейчас в распределительных сетях RAB применяется менее чем в десяти регионах, а в магистральных сетях ЕНЭС этот метод остается стандартным. Прежняя норма доходности в 11%, по оценке аналитика, не отражала стоимость капитала в распределительном комплексе, которая на 4–5 процентных пунктов выше ключевой ставки. Теперь норма становится плавающей и зависит от доходности гособлигаций. Роста выручки от пересмотра нормы Сергей Сасим не ожидает. В большинстве регионов долгосрочная индексация выручки уже закреплена в регуляторных соглашениях, на которые решение ФАС не повлияет. Там, где применяется RAB, часть выручки можно перенести на более поздние периоды, чтобы удержать тарифы на передачу в установленных пределах, говорит аналитик.
Газета «Коммерсантъ» №217от 24.11.2026, стр. 7