В 2008 году в российских электросетях начали применять метод доходности инвестированного капитала, чтобы привлечь инвестиции в строительство и модернизацию сетей. С 2011 года распределительные сетевые компании перешли на долгосрочные тарифы, в том числе по методу RAB. Так, в тариф на передачу электроэнергии наряду с текущими расходами закладывали средства на возврат капвложений и доход на вложенный капитал. В 2012 году из-за быстрого роста сетевых тарифов регуляторы пересмотрели параметры RAB, снизив доходность. Кроме того, чтобы сдержать рост тарифов на передачу электроэнергии, в регионах применялся механизм сглаживания, позволяющий переносить на следующие годы часть необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых компаний, которая закладывается в основу для расчета тарифов.