Глава «Россетей» Рюмин спрогнозировал рекордную выручку в 2 трлн рублей
«Россети» ожидают рекордную выручку в 2 трлн рублей по итогам 2026 года
Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и представил ему прогноз по выручке, инвестициям и объему ремонтной программы. Компания, по его словам, в 2026 году рассчитывает получить рекордную выручку в 2 млрд руб.
Гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин (справа) и премьер-министр Михаил Мишустин
Фото: Правительство России
За первые шесть месяцев 2026 года выручка компании составила 980 млрд руб. «Россети» ожидают, что по итогам года показатель достигнет рекордных 2 трлн руб. По словам господина Рюмина, это во многом зависит от динамики потребления электроэнергии. В 2025 году выручка по МСФО составила 1,83 трлн руб., в 2024 году — 1,5 трлн руб.
Инвестиционная программа, по оценкам «Россетей», составит около 1 трлн руб. в 2026 году. Сумма примерно на треть превышает показатель 2025-го. В основном инвестиции «Россетей» направлены на регионы с быстрорастущим спросом на электроэнергию, уточнил Андрей Рюмин.
Нынешний объем ремонтной программы «Россетей» на 12% превышает показатель прошлого года и составляет 135 млрд руб. Компания подготовила 10,5 тыс. восстановительных бригад (50 тыс. специалистов) и около 8 тыс. резервных источников электроснабжения (свыше 670 МВт мощности).
Прогноз «Россетей» означает, что рост выручки должен обеспечиваться не только динамикой электропотребления. Тариф на передачу остается главным источником финансирования инвестстроек компании, но его повышение ограничено: реализация Генсхемы потребовала бы кратного роста тарифа, поэтому «Россети» ищут внетарифные механизмы.
По оценке «Россетей» от июня 2026 года, реализация первых четырех вариантов финансирования новых проектов могла бы увеличить выручку компании на 700 млрд руб., а дополнительное кредитование — на 450 млрд руб. При этом в этих расчетах рост котловых тарифов предполагался примерно на 2%, розничных цен — на 1,5%, а тарифов потребителей на сетях ЕНЭС — на 3%. Эти данные показывают, на какие источники компания ориентировалась при планировании финансирования наряду с тарифными поступлениями.