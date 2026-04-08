Киловаттам дадут выбор

В России могут появиться конкурентные отборы мощности для накопителей энергии — такие проекты оплачиваются за счет повышенных платежей оптовых потребителей в течение 15 лет. Установку накопителей вместе с ВИЭ-генерацией регуляторы рассматривали для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке. В этом случае «Россети», заинтересованные в строительстве систем накопления энергии, вероятно, не смогут участвовать в таких проектах: нельзя совмещать передачу электроэнергии с ее производством.

Регуляторы смогут проводить конкурентные отборы мощности систем накопления энергии (КОМ НГО СНЭ) на территориях с энергодефицитом, следует из опубликованного проекта постановления. Такой механизм предполагает заключение договора на поставку мощности с возвратом инвестиций за счет повышенных платежей оптовых потребителей в течение 15 лет. Параметры отборов, в том числе степень локализации проектов, будут определяться распоряжением правительства, пояснили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Кроме того, документ будет регламентировать работу накопителей на оптовом и розничном энергорынках.

Ранее было принято решение о строительстве СНЭ мощностью 350 МВт на юге России, ответственными за проект назначены «Россети». Сейчас правительство вместе с дополнительным конкурсным отбором ВИЭ-генерации рассматривает установку накопителей на Дальнем Востоке, их мощность может составить 390 МВт (1770 МВт•ч), говорят источники “Ъ” (см. “Ъ” от 10 февраля). Перед регуляторами может встать выбор: назначить ответственную за проект компанию или же предусмотреть возможность конкурсных отборов, как на этом настаивает лобби инвесторов в ВИЭ.

Сейчас в качестве территорий с энергодефицитом, согласно «Схеме и программе развития электроэнергетических систем России» на 2026–2031 годы, указаны в том числе энергосистемы юга, Дальнего Востока, юго-востока Сибири.

Осенью был принят закон, который ввел понятие СНЭ, разработанный проект постановления вносит конкретику в это определение. «В ближайший месяц постараемся провести его (проект постановления.— “Ъ”) по ускоренной процедуре»,— заявил директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов 7 апреля. Решение об установке накопителей на Дальнем Востоке, по его словам, будет принято после реализации пилотного проекта в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Юга и его оценки.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что заинтересованы в реализации проекта по установке систем накопления энергии в Приморье.

В госхолдинге считают, что с учетом опыта и наработок, а также наличия готовой инфраструктуры наиболее эффективно он может быть реализован именно на объектах компании. Стоимость проекта будет зависеть от емкости СНЭ и сроков реализации проекта.

Один из вопросов на этом фоне — правовой статус проекта «Россетей», которые в случае принятия постановления не смогут участвовать в конкурсных отборах. В «Совете рынка» подтвердили “Ъ”, что проектом постановления предусмотрено участие СНЭ, отбираемых по итогам КОМ НГО, в торговле электроэнергией и мощностью, поэтому на них будет распространяться запрет на совмещение этих видов деятельности с передачей электроэнергии. Проектом постановления также предусмотрена возможность применения СНЭ для оказания услуг по передаче электроэнергии, которая в том числе реализуется в рамках проекта установки СНЭ в ОЭС Юга, говорят в регуляторе.

431 миллиард рублей могут составить инвестиции в строительство СНЭ в РФ к 2030 году, по оценкам «Норд Энерджи»

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что в ближайшее время проведение таких конкурсных отборов не планируется. В участии сетевых компаний в КОМ НГО СНЭ нет необходимости, так как у них есть возможность использовать СНЭ в целях оказания услуг по передаче электроэнергии без ее продажи третьим лицам с получением возврата инвестиций из тарифа. Именно так реализуются два крупнейших проекта в ОЭС Юга, пояснили в министерстве. В ФАС сообщили “Ъ”, что рассмотрели указанный проект постановления правительства и направили позицию в Минэнерго.

Сегодня накопители используют для снижения потребления электроэнергии из сети в пиковые часы нагрузки, что позволяет потребителям снижать платеж за мощность, а также в качестве источников бесперебойного питания, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. При этом документ содержит изменение порядка оплаты услуг по передаче электроэнергии для всех потребителей, а также для генерирующих объектов — СНЭ. С 1 января 2028 года объем услуг по передаче электроэнергии в двухставочном тарифе будет рассчитываться исходя из наибольшего из двух показателей — усредненной пиковой мощности в рабочие дни или среднего объема мощности за весь месяц.

Как поясняет источник “Ъ”, при определении стоимости оплаты услуг по передаче электроэнергии по ставке, отражающей расходы на содержание электросетей, будет учитываться объем потребления в ночные часы.

Это, по его словам, увеличит объем оплаты содержания сетей для тех, кто использует электроэнергию преимущественно в ночное время. В том числе это коснется предприятий, которые адаптировали свои производственные графики под работу в основном в ночные часы для снижения нагрузки на энергосистему в пики, продолжает собеседник “Ъ”. По его словам, инициатива также уменьшит интерес к инвестициям в отдельно стоящие СНЭ в качестве объектов розничной генерации.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел