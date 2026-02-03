«Россети»: механизм «бери или плати» не коснется населения и малого бизнеса

Предлагаемый механизм «бери или плати» (take or pay) в электросетях не затронет население и малый бизнес, а будет направлен на крупных промышленных потребителей. Об этом РБК заявил заместитель генерального директора по инвестициям ПАО «Россети» Алексей Мольский.

По словам господина Мольского, нововведение коснется новых потребителей с присоединенной мощностью от 670 кВт, в первую очередь предприятий металлургии и химии. «У нас очень много предприятий, которые потребляют от 670 кВт»,— сказал он. Он отметил, что правило не затронет тех, кто уже подал заявки на подключение.

Предложенная Минэнерго инициатива предполагает, что такие потребители будут оплачивать услуги не по фактическому потреблению, а исходя из максимальной мощности, заявленной при подключении к сетям.

По информации «Ъ», необходимые нормативные акты для принятия механизма правительство подготовит к 15 апреля. К той же дате Минэнерго должно проработать возможность запрета на прямое подключение новых потребителей к магистральным сетям.

