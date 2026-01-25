В Мурманской области ввели режим ЧС из-за сбоев в работе электроснабжения

Специалисты «Россетей» на данный момент не смогли восстановить обрушившиеся линии электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области, из-за затяжного характера аварии в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис в Telegram-канале.

«Для жителей региона введение режима ЧС не влечет изменений в повседневной жизни, но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний»,— написал губернатор. Восстановление ЛЭП осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности, сообщил он.

23 января в Мурманской области из-за непогоды обрушились пять опор ЛЭП. Следственный комитет сообщил, что две из них находились в эксплуатации с 1966 года, две — с 1982-го, одна — с 1988 года. При этом срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые пять лет они должны проходить техническое освидетельствование. Специалисты не обнаружили признаков внешнего воздействия на рухнувшие опоры. В Мурманской области возбудили уголовное дело о халатности.