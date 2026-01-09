В Белгородской области восстановили электроснабжение для части жителей

Специалисты компании «Россети» восстановили электроснабжение для части жителей Белгородской области после ракетного удара ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба «Россетей». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, после атаки около 556 тыс. жителей региона остались без электричества и отопления, а почти 200 тыс. — без водоснабжения.

Работы по восстановлению начались сразу после обстрела. Энергетики используют резервные схемы питания для поэтапного подключения потребителей, сообщили в компании. В 7:00 мск Вячеслав Гладков провел заседание штаба после атаки ВСУ. Он отметил, что сейчас эксперты оценивают ее последствия. Повторное заседание проведут в 13:00 мск.

Из-за ракетного удара ВСУ пострадали жители шести муниципалитетов Белгородской области, писал глава региона в Telegram-канале. В Минобороны РФ сообщили, что над областью за ночь также сбили один украинский беспилотник.