В Мурманске и Североморске восстановили электроснабжение

В Мурманске и Североморске возобновили подачу напряжения после аварии, сообщила пресс-служба «Россети». 31 января из-за сильного ветра и обледенения при температуре ниже –31°С был поврежден грозозащитный трос на линии электропередачи.

Энергетики «оперативно обнаружили и устранили причину технологического нарушения», следует из пресс-релиза. Конструкции опор ЛЭП не повреждены. Отключение электроэнергии затронуло менее 20% населения Мурманска и Североморска. Котельные и часть жилых домов во время отключений перевели на резервные схемы электроснабжения.

Специалисты продолжают круглосуточные работы по установке постоянных металлических опор для восстановления после аварии 23 января, добавили в пресс-службе «Россети». Тогда в регионе обрушились опоры ЛЭП, из-за чего жители Мурманска и Североморска остались без электроснабжения, отопления и горячей воды. Власти назвали причиной сильный гололед и изморозь. Было возбуждено уголовное дело о халатности. Новые постоянные опоры начали устанавливать 29 января.