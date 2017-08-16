Подробно Тема (обновлено: 20.06.2019)

Переход с аналогового на цифровое вещание, цифровые пакеты (мультиплексы), проект «Витрина ТВ» и трансляция ТВ-контента в интернете, деятельность телецентра «Останкино», «Первого канала», ВГТРК, «Национальной Медиа Группы» (НМГ), «СТС Медиа», «Газпром-медиа», телеканалов «Россия 1», НТВ, «Пятый канал», ТНТ и других; аудитории кабельного телевидения, региональных вещателей и муниципальных телекомпаний; рейтинги и телезрители, платное ТВ, кадры, закупки и контент крупнейших телеканалов — последние новости и все самое важное о рынке телевидения в теме «Ъ».