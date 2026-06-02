Шоу должно перезапускаться

Рекламное агентство Media Instinct Group объявило о поиске спонсоров развлекательного шоу «Фабрика звезд». Сама передача, по данным компании, будет выходить в эфире «Первого канала» в январе—марте следующего года, ее ведущей останется Яна Чурикова. Собеседники “Ъ” напоминают, что лицензией на шоу владеет Weit Media, которая с 2014 года не работает с «Первым каналом».

«Первый канал» может вновь начать выпускать «Фабрику звезд», само шоу будет выходить в эфир в январе—марте 2027 года, соответствующая информация появилась в Telegram-канале департамента ТВ-спонсорства рекламного агентства Media Instinct Group. Уточняется, что в эфире планируется 12 отчетных концертов и еженедельные дайджесты. Сам дедлайн по подтверждению спонсоров обозначен на конец лета, однако в проекте уже занята банковская категория, говорится в сообщении.

«Механика проекта останется той же: участники, прошедшие кастинг, заселятся в “Звездный дом”, где все происходящее будет круглосуточно сниматься десятками скрытых камер. В течение трех месяцев будущим артистам предстоит оттачивать вокал, хореографию, осваивать актерское мастерство. Кроме того, их ждут регулярные мастер-классы от мэтров российской эстрады»,— отмечают в Media Instinct Group.

Ведущей шоу остается Яна Чурикова, которая вела все предыдущие сезоны. Представитель «Первого канала» на запрос “Ъ” не ответил. Само возвращение шоу в сетку передач пока официально не анонсировалось.

«Фабрика звезд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Сам проект стал российской версией телевизионного проекта голландской продюсерской телекомпании Endemol «Академия звезд». Первый выпуск «Фабрики звезд» на «Первом» вышел в октябре 2002 года. В последующие годы в проекте участвовали Полина Гагарина, Стас Пьеха, Елена Темникова, Виктория Дайнеко. В 2011–2012 годах выходил проект «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались известные исполнители, прежде участвовавшие в проекте. В 2017 году шоу транслировал телеканал «Муз-ТВ».

Ранее, в сентябре 2024 года, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал перезапуск «Фабрики» до конца года, уточнив, что продюсером программы станет Юрий Бардаш. Топ-менеджер добавил, что отбирать на конкурсе будут именно авторов песен, а не исполнителей. Два месяца спустя о перезапуске «Фабрики» также сообщила директор ТНТ Тина Канделаки.

В целом тренд на перезапуски известных шоу и сериалов длится уже три года. Например, в 2023 году СТС перезапустил сериал «Папины дочки», год спустя генпродюсер ТНТ Аркадий Водахов анонсировал старт новых выпусков сатирической телепередачи «Наша Russia». Сами представители телеканалов связывали тренд на возвращение форматов 2000-х с ностальгией по сериалам и шоу того времени у уже выросшей аудитории.

Опрошенные “Ъ” продюсеры крупных продакшен-студий напоминают, что лицензия на формат «Академии звезд» («Фабрика звезд» в российской адаптации) принадлежит Weit Media. Последняя также снимала для «Первого» шоу «Один в один!» по лицензии компании Endemol.

Однако в 2014 году канал «Россия 1» заключил пакетное соглашение с Weit Media, включающее в себя покупку нескольких сериалов, а также шоу «Один в один!», и прекратил сотрудничество с «Первым каналом».

В 2021 году у Weit Media и телеканала был спор по поводу передачи «Две звезды». Тогда владелец формата — французская Banijay Group направила господину Эрнсту претензионное письмо, поскольку ни сама компания, ни владелец исключительной лицензии — Weit Media — не давали «Первому каналу» разрешения на использование в шестом сезоне формата передачи «Две звезды» и не получали от канала соответствующий платеж, сообщали «Ведомости».

Юлия Юрасова