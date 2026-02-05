Стриминги теряют аудиторию

В соцсетях отменяют онлайн-кинотеатры. Пользователи жалуются, что продлевают подписки ради конкретного фильма или сериала, но оказывается, что часть сцен и диалоги в них вырезали. Люди предлагают платформам обзавестись плашками, которые предупреждают о правках. Кроме того, по словам пользователей, из базовой подписки исчез целый ряд «любимых российских сериалов», чтобы их посмотреть придется доплатить. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

«Все всё понимают, но», — так зачастую начинаются претензии негодующих пользователей к российским стримингам. С 1 марта вступит в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Онлайн-кинотеатры в течение суток должны будут удалять такие проекты по требованию РКН. Но из-за расплывчатых формулировок платформы скрывают и потенциально легальный контент, указывают эксперты. Так, из комедии «О чем говорят мужчины» вырезали порядка 25 сцен, включая ругательства и эпизоды с актерами-иноагентами. Глава СПЧ Валерий Фадеев назвал это «глупостью» и «абсурдом». И отдельно выделил рекомендацию блюрить женские обнаженные части тела и отсутствие таких мер для мужских.

Единственный резон иметь подписку, если под рукой нужен детский контент, отмечает кинокритик Иван Афанасьев: «Все это делается ради какой-то мифической борьбы бобра с ослом. Те, кто захотят посмотреть любой запрещенный контент, пойдут на торренты. Есть информация, что количество подписчиков уменьшается с каждым разом, причем за последнее время кардинально. Я слышал такую цифру, что сейчас бюджеты среднестатистического сериала урезались до 10-12 млн руб. за серию. Это копейки, поскольку на 5-6 млн руб. будет только съемочное оборудование. Скоро доберемся до того, что будут сериалы, которые сняты буквально на коленке».

“Ъ FM” направил запросы в «Кинопоиск», «Окко», Wink, Kion и START. Последние две платформы от комментариев отказались. Тем не менее аудитория онлайн-кинотеатров по итогам 2025-го выросла почти на треть, превысив 75 млн пользователей, — это данные Telecom Daily. Кроме того, согласно исследованию компании ICMR, в четвертом квартале прошлого года почти 80% россиян оплачивали подписки на стриминги больше, чем за последние четыре года. При этом, по словам экспертов, платформы не смогут не подчиняться закону и не подвергать цензуре контент: они в любом случае будут вынуждены это сделать, но уже со штрафом.

А вот ситуация с пропажей сериалов проще, объясняет гендиректор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Речь, в частности, о проектах «Кеша должен умереть», «Ивановы-Ивановы», «Отель Элеон», «Кухня» и других: «Здесь могут иметь место достаточно бытовые реалии: исчерпание прав на использование премиум-подписки. Это не наша инициатива, мы понимаем, что подписка является наиболее оптимальным и удобным форматом доступа к каталогу. Но в тех ситуациях, когда сам правообладатель принял решение, что данный фильм в подписку не будет входить, он хочет собрать больше денег за счет именно трансакционной модели, которая в пересчете на единицу контента для правообладателей более выгодна. Скорее всего, этим это и обусловлено».

Но предложение ввести плашку с предупреждением о внесенных правках в контент справедливое, отмечают собеседники “Ъ FM”. Это может выглядеть по аналогии с сообщениями, которые видят клиенты авиакомпаний. Адаптироваться бизнесу могла бы помочь, например, единая подписка сразу на несколько платформ, говорит главный редактор Filmz.ru Александр Голубчиков:

«Вся надежда на госпожу Татьяну Ким, которая собирается открыть новый онлайн-кинотеатр, вложить туда много денег. Благодаря этому Wildberries Picture немножко поднимет стоимость наших сериалов. Возможно, подороже сериалы поинтереснее снова пойдут. Очевидно, что платформы ищут новые способы заработка вместо того, чтобы делать ставки на спорт. Возможно, какие-то еще интересные и недорогие способы расширения контента от, не знаю, реалити-шоу до викторин. Для платформ это было бы интересным решением».

Заботят пользователей и рейтинги проектов на «Кинопоиске». Например, сериал «Ландыши» там оценен выше почти всех эпизодов «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря» и даже нашумевшего «Чебурашки». Это, как признаются в сети, для многих стало последней каплей, после которой они ушли в режим безбожного пиратства.

Екатерина Вихарева