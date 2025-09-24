Эрнст заявил о завершении эры «голубых огоньков» на Первом канале

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил об отсутствии планов развивать формат новогодних «голубых огоньков». Так он прокомментировал идею создать «детский голубой огонек» — предложение поступило от депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Мы не оперируем названием "голубой огонек", — сказал господин Эрнст изданию «Абзац». — На Первом канале "голубым огоньком" уже ничего не называется 30 лет». Самому названию — полвека, отметил он.

Идею депутата Милонова гендиректор телеканала оставил без внимания. По его словам, канал не станет заниматься таким проектом, но готов дать ему оценку в случае реализации на стороне.

В выходные в Москве прошел песенный конкурс «Интервидение», который создавался как альтернатива существующему почти 70 лет «Евровидению». Константин Эрнст входил в состав оргкомитета. Победителем российского конкурса стал вьетнамский артист Дык Фук.