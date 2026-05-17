Госсектору покажут телевизор

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) планирует запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ». Первая партия может составить 150–200 тыс. устройств до конца 2026 года. Основным заказчиком, как ожидается, выступит госсектор. В планах компании в ближайшие три года занять до 30% рынка.

ПАО «Ростелеком» планирует запустить производство отечественных умных телевизоров, сообщили “Ъ” в компании. Устройства диагональю 24–55 дюймов будут оснащены системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM) от производителя «Электра» и операционной системой «Аврора ТВ» с ИИ-ассистентом. ООО «Электра» — дочерняя компания «Ростелекома», которая производит сервисные платформы и оборудование для операторов связи. Выручка разработчика в 2025 году составила 2,073 млрд руб., чистая прибыль — 20,3 млн руб.

Умные телевизоры на базе ОС «Аврора ТВ» защищены от воздействия из-за границы и будут работать с персональными данными согласно российскому законодательству, а также предоставлять бесплатную трансляцию федеральных обязательных каналов без модуля цифрового ТВ и поддерживать нативные и веб-приложения (PWA, CEF).

Первая партия может составить 150–200 тыс. устройств до конца 2026 года. Компания ориентируется преимущественно на госсегмент, но ожидает и спроса со стороны бизнеса и частных пользователей.

«Ростелеком» рассматривает возможность установки своей ОС на телевизорах других вендоров, потенциально не только российских. В целом доля «Авроры ТВ» среди ОС для смарт-ТВ в России может составить до 30% в новых продажах в перспективе трех лет, ожидают в компании.

В 2025 году было объявлено 3,3 тыс. тендеров на общую сумму 2,52 млрд руб., где фигурирует поставка телевизоров, отмечает эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко. Средняя цена одной закупки составила 749,86 тыс. руб., процент снижения начальной цены контракта — в среднем 24%, «что говорит о высокой конкуренции среди поставщиков».

58,2 миллиарда рублей составили продажи умных телевизоров и смарт-панелей в первом квартале 2026 года, по данным «М.Видео»

Всего за первый квартал 2026 года было продано 2 млн умных телевизоров и смарт-панелей, на 10% больше, чем годом ранее, отмечают в «М.Видео». В денежном выражении продажи составили 58,2 млрд руб. При этом устройства на Android и Google TV занимают более 40% рынка среди программных платформ. Количество активных телевизоров с системой YaOS выросло на 22,6%, до 5,8 млн, и в 2025 году на каждом пятом телевизоре, который продается в России, стоит операционная система компании, сообщили в «Яндексе». В Сбербанке отметили, что темп продаж телевизоров с их ОС «Салют ТВ» опережает среднерыночный: в натуральном выражении — 71% против 10% по рынку в целом, в денежном — 54% против 0,7%. «По итогам первых четырех месяцев 2026 года количество продаж увеличилось на 43% год к году»,— сказали в компании.

Заявленные характеристики телевизоров «Ростелекома» попадают в наиболее массовый и коммерчески успешный сегмент ТВ-рынка, говорит директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина.

Ожидаемая партия 150–200 тыс. телевизоров — это пилотный объем, который позволяет отладить производство, логистику и поддержку, не рискуя, что на складах останется большая партия товара, говорит директор по продукту «Бустрейд» ГК «КОРУС Консалтинг» Кристина Барзаковская.

Разработка ОС для смарт-ТВ с нуля может потребовать 3–5 млрд руб. первоначальных инвестиций и около 1 млрд руб. ежегодно на развитие и поддержку платформы, оценивает руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Виталий Шапошников. «Цель занять 30% рынка выглядит амбициозной: российское производство телевизоров обеспечивает не более 30–35% внутренних продаж, есть конкуренция с другими отечественными ОС для ТВ. Более реалистичной выглядит доля 15–25% от всего рынка Smart TV при условии успешного развития OEM-партнерств и дистрибуции. Достижение 30% возможно при введении жестких требований к локализации ОС и фактических ограничений на использование Android TV и Google TV»,— добавляет он.

Екатерина Фадеева, Алексей Жабин