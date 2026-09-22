Пользователи смотрят на Запад

Видеопотребление в России в первом полугодии росло в основном за счет YouTube. Так, на крупнейших видеоплощадках время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%, а без учета YouTube — упало на 5%. Рост показателей сервиса связан в том числе с тем, что рынок достиг своего пика: в предыдущие два года он увеличивался за счет перераспределения аудитории, которая уходила с замедленного YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России на крупнейших видеоплощадках среднее время просмотра в день на пользователя в первом полугодии 2026 года выросло на 6%, до 87,7 мин., а без учета YouTube — упало на 5%, рассказали “Ъ” в Future Lab (входит в ГК Starlink). Таким образом, фактически весь рост видеопотребления в России обеспечил YouTube. В прошлом году за аналогичный период площадки упали на 27%, а без учета YouTube — выросли на 32%, по данным компании.

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Сам YouTube в первом полугодии 2026 года увеличил время просмотра на 24%, до 99 мин. в день на пользователя, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель сократился на 28,6%.

Данные Future Lab собраны на основе Mediascope Cross Web среди пользователей в России, учитывались десктопные и мобильные версии видеохостингов без показателей Smart TV и без эмбедированных просмотров. Исследование не учитывало показатели «VK Видео», так как измеритель (Mediascope) предоставляет данные по VK как по единой платформе всех сервисов группы, уточнили в Future Lab. Эмбедированный просмотр — просмотр видео на сторонней площадке с использованием плеера компании.

Сокращению роста у российских площадок поспособствовало уменьшение видеопотребления на некоторых из них. Так, например, впервые время просмотра в день на пользователя с учетом эмбедированных просмотров за полугодие сократилось у Rutube — на 4,7%, до 41 мин. Без учета эмбедированных просмотров видеопотребление на площадке выросло на 9,5%, до 62,8 мин., следует из данных Future Lab.

В Rutube с оценкой не согласились, уточнив, что не видят снижения видеопотребления на площадке. По данным Mediascope, время просмотра платформы в расчете на население с учетом эмбедированных просмотров в первом полугодии 2026 года выросло на 9,1%, заявили в Rutube. В VK рассказали, что, по данным Mediascope, среднее время просмотра в первом полугодии в отдельном приложении «VK Видео» выросло на 65% к первому полугодию 2026 года, среднее время просмотра по итогам первого полугодия приблизилось к 100 мин.

В «Яндексе» заявили, что рост на площадке связывают с качеством поиска и подбора контента. В Wink говорят, что на просмотрах на мобильных устройствах в первом полугодии сказывались ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасности. При этом доля просмотров на Smart TV «динамично растет», в том числе в связи с большим смотрением ТВ-каналов, говорят в сервисе, не предоставив своих данных. В Start заявили, что начали глубже анализировать контент и точнее прогнозировать интерес аудитории, что «дало результаты». В «Кинопоиске» не ответили “Ъ”. В «Иви» и Okko отказались от комментариев.

Рынок достиг пика: рост 2024–2025 годов не был органическим, он состоял из перераспределения аудитории, которая уходила с замедленного YouTube и пробовала «все подряд», напоминает гендиректор Sky Rocket Agency Азалия Идрисова. Сейчас рост YouTube на фоне сокращения других сервисов связан с большим количеством качественного контента на платформе, а также лучшей работой алгоритмов. «У российских видеоплатформ они не соответствуют ожиданиям пользователей и уступают ведущей зарубежной площадке»,— считает руководитель продуктового направления «Рейтинга Рунета» Александр Туник.

Платформы теперь не столько создают новое видеопотребление, сколько перераспределяют уже существующее между собой, говорит директор по Digital и Social Media коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов. Снижение Rutube можно объяснить эффектом высокой базы: после замедления YouTube площадка получила большой поток пробных пользователей, но первоначальный переход не всегда превращается в устойчивую привычку, считает он. Также у платформы есть серьезные вызовы в рамках привлечения создателей контента, что также сказывается на падении к ней интереса со стороны пользователей, соглашается гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов.

Варвара Полонская