ВГТРК впервые с 2022 года раскрыла финансовые показатели холдинга

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания впервые с 2022 года раскрыла финансовые показатели. По итогам 2025 года выручка холдинга достигла 36,5 млрд руб., что на 11,3% больше, чем годом ранее.

При этом чистый убыток вырос до 335,2 млн руб. против 147,2 млн руб. в 2024 году. Долговые обязательства компании сократились незначительно и составили 4 млрд руб., стоимость чистых активов практически не изменилась, оставшись на уровне 52,8 млрд руб.

Доля телезрителей проектов ВГТРК за прошлый год превысила плановые показатели и достигла 18,7% при прогнозе в 16,7%. В холдинге это связывают с комплексным подходом к программной политике. Отдельно отмечается высокий спрос на вещание канала «Россия 1» в связи с продолжающейся специальной военной операцией и напряженной внешнеполитической обстановкой. Также росту аудитории способствовало оперативное освещение событий каналом «Россия 24» и увеличение зрительского интереса к «России Культура» в праздничные дни.

Среднее время просмотра контента на пользователя в месяц на платформе «Смотрим» составило 26,9 часа, превысив плановые показатели на 53,6%. Наибольший интерес у зрителей вызвали такие проекты, как «Омут», «Тайны следствия», «Склифосовский», «Бригада» и «Малахов», а также общественно-политические и новостные программы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На все телезрительская доля».