Финал ЧМ-2026 стал самой популярной спортивной трансляцией в истории российского ТВ

Трансляция финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной стала самой популярной на российском телевидении на всю историю измерений. Об этом «Ъ» сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

«У финала между Испанией и Аргентиной итоговая доля в нашей аудитории составила невероятные 48,7%, в конце — доля превысила 65%. Более популярной спортивной трансляции за всю историю измерений (мужчины 14–59; Россия 0+) на российском телевидении еще не было», — сказал Александр Тащин.

«По охватам (все 4+; 0+) кроме финала выделяются полуфинал Аргентина—Англия с охватом 10,5 млн зрителей, Аргентина—Египет (8,8 млн) и Португалия—Испания (8,5 млн)», — добавил он. Всего, по его словам, прямые трансляции и повторы матчей чемпионата на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек.

Подробнее — в интервью Александра Тащина «Ъ».