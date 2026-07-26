Финал ЧМ-2026 стал самой популярной спортивной трансляцией в истории российского ТВ
Трансляция финала чемпионата мира по футболу между Испанией и Аргентиной стала самой популярной на российском телевидении на всю историю измерений. Об этом «Ъ» сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
«У финала между Испанией и Аргентиной итоговая доля в нашей аудитории составила невероятные 48,7%, в конце — доля превысила 65%. Более популярной спортивной трансляции за всю историю измерений (мужчины 14–59; Россия 0+) на российском телевидении еще не было», — сказал Александр Тащин.
«По охватам (все 4+; 0+) кроме финала выделяются полуфинал Аргентина—Англия с охватом 10,5 млн зрителей, Аргентина—Египет (8,8 млн) и Португалия—Испания (8,5 млн)», — добавил он. Всего, по его словам, прямые трансляции и повторы матчей чемпионата на «Матч ТВ» посмотрело 50,8 млн человек.
Подробнее — в интервью Александра Тащина «Ъ».
Права на показ Чемпионата мира по футболу 2026 года приобретены «Газпром-медиа холдингом», и трансляции ведутся на телеканалах семейства «Матч». Турнир проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Одной из особенностей этого чемпионата стало расширение числа участников до 48 сборных и проведение 104 матчей, что является рекордным количеством. Несмотря на отсутствие российской сборной, аналитики ожидали высокий зрительский интерес, ведь Чемпионат мира традиционно собирает максимальную аудиторию и является «событием номер один» в мире спорта. Тем не менее, ранее финал Чемпионата мира 2022 года привлек меньше внимания, чем финалы с 2006 года, а показатели смотрения ЧМ-2018, который проходил в России, значительно превосходили остальные. Отчасти это объяснялось тем, что ЧМ-2018 смотрели даже те зрители, кто обычно не интересуется спортом.
Продажей прав на трансляцию занимается Международная федерация футбола (FIFA). Стоит отметить, что в 2022 году ВГТРК, «Матч ТВ» и «Первый канал» совместно потратили около $39 млн на покупку прав на показ ЧМ, а приобретение прав на ЧМ-2018 обошлось каналам объединения «2 Спорт 2» до $40 млн. В этом году организаторы также внедрили новое динамическое ценообразование на билеты, что вызвало критику и расследования со стороны прокуратур США. До начала ЧМ-2026 возникли и другие споры, связанные с увеличением количества участников турнира, противники которого указывали на возможное снижение уровня соревнований.