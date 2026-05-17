«Ростелеком» запустит производство умных телевизоров

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) планирует начать производство смарт-ТВ, сообщили «Ъ» в компании. Устройства диагональю 24–55 дюймов будут оснащены системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM) от производителя «Электра» и операционной системой «Аврора ТВ» с ИИ-ассистентом. ООО «Электра» — дочерняя компания «Ростелекома», которая производит сервисные платформы и оборудование для операторов связи.

Умные телевизоры на базе ОС «Аврора ТВ» защищены от воздействия из-за границы и будут работать с персональными данными согласно российскому законодательству, а также предоставлять бесплатную трансляцию федеральных обязательных каналов без модуля цифрового ТВ и поддерживать нативные и веб-приложения (PWA, CEF).

Первая партия может составить 150–200 тыс. устройств до конца 2026 года. Компания ориентируется преимущественно на госсегмент, но ожидает и спроса со стороны бизнеса и частных пользователей.

