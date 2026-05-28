Шоу должно продолжаться

По итогам 2025 года динамика роста выручки ряда производителей шоу, сериалов и фильмов для российских телеканалов замедлилась, а у части студий сократилась чистая прибыль. Участники рынка связывают это со стагнацией рекламного рынка и сокращением производства нового контента в целом.

“Ъ” проанализировал финансовые показатели крупнейших поставщиков шоу и сериалов для российских телеканалов за 2025 год, опубликованные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в апреле-мае. Партнер «Первого канала» студия «Красный квадрат» в прошлом году нарастила выручку на 8%, до 6,9 млрд руб., в то время как чистая прибыль сократилась в 20 раз (94,9%), до 9,9 млн руб. Дебиторская задолженность студии составила 5,8 млрд руб. против 5,6 млрд руб. годом ранее, следует из пояснения к отчету о финансовых результатах компании. Из них 5 млрд руб. приходится на задолженность «Первого канала», в 2024 году показатель был на уровне 4,9 млрд руб. Представитель «Красного квадрата» от комментариев отказался.

WeiT Media («Россия 1», НТВ, СТС, ТВ-3) нарастила выручку на 36,5% за период, до 4,3 млрд руб. Чистая прибыль АО за прошлый год составила 262,5 млн руб., увеличившись на 60,6%. Годом ранее выручка общества была на уровне 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 163,4 млн руб. (см. “Ъ” от 28 апреля 2025 года). В компании не ответили “Ъ”.

Выручка Norm Production («Пятница», ТНТ, «Россия 1») увеличилась на 107% и составила 10,4 млрд руб., в то время как чистая прибыль — на 12,8%, до 7 млн руб. У Gen Production выручка за прошлый год сократилась на 25%, до 4,2 млрд руб., чистая прибыль — на 23,2%, до 801,8 млн руб. В компаниях не ответили на запрос.

«Амедиа Продакшн» («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, «Домашний» и др.) показала незначительный, но рост выручки на 5,6%, до 1 млрд руб. при чистой прибыли 263,4 млн руб. (рост год к году — 161%). В компании не ответили “Ъ”.

По итогам 2024 года темпы роста выручки ряда производителей контента также замедлились. У крупнейшего участника рынка — «Красного квадрата» — показатель рос на 35% против 43% годом ранее. Участники рынка связывали это с увеличением числа совместных проектов телеканалов и онлайн-кинотеатров, что позволяет разделить расходы на оплату производства контента.

За прошлый год выручка телеканалов от просмотра вне линейного телевидения (20 интернет-ресурсов телеканалов) составила 6,4 млрд руб., что на 24,2% превышает показатели 2024 года, отмечали в J’son & Partners Consulting (см. “Ъ” от 1 апреля). По данным «Витрина ТВ», общее смотрение линейного вещания телеканалов увеличилось в аудиовизуальных сервисах за год на 65%. Основной рост дало смотрение на Smart TV. При этом на рынке наблюдалось снижение интереса зрителей к наиболее популярному жанру — сериалам (см. “Ъ” от 10 февраля). Аналитики связывали это с сокращением числа телевизионных премьер и новинок, которые обеспечивали рост интереса к проектам.

Выручка продюсерских центров, поставляющих контент для ТВ, в значительной мере зависит от объема производства нового контента и новых передач, напоминает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «Вследствие стагнации рекламного рынка и проявления депрессивности аудитории производство контента замедлилось, а, значит, замедлилась динамика выручки ООО».

Например, сокращение чистой прибыли «Красного квадрата» связано с комбинированным влиянием нескольких факторов, перечисляет эксперт: «Во-первых, рост операционных издержек студии. Во-вторых, как и ранее, велика стоимость привлекаемого заемного финансирования — значительная часть рентабельности студий "съедается". В-третьих, на фоне кризисных процессов на рекламном рынке продюсерские центры вынуждены тратить больше ресурсов на раскрутку проектов, в то же время замораживая отдельные концепты».

Юлия Юрасова