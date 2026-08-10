ФАС сообщила о нарушении каналом ТНТ закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала от компании «ТНТ-Телесеть» исправить нарушение закона о рекламе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как установила ФАС, реклама детского питания компании «Бибиколь Рус», которую наложили на транслируемый сериал в нижней части экрана, нарушила требование законодательства к размеру баннера. Реклама составляла более 7% площади экрана. Нарушение было допущено в мае во время трансляции сериала «СашаТаня», отмечается в публикации.

ФАС потребовала прекратить распространение ненадлежащей рекламы. Служба также рассмотрит вопрос о привлечении ТНТ к ответственности по КоАП РФ.