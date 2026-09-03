Национальная Медиа Группа выкупила контрольную долю ИД «Комсомольская правда»
Мультимедийный информационный центр «Известия» (входит в Национальную Медиа Группу) выкупил контрольный пакет акций издательского дома «Комсомольская правда». Об этом сообщила пресс-служба НМГ. Сумма сделки не раскрывается.
Первый заместитель гендиректора НМГ, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
«Объединив наши команды и ресурсы, мы сможем усилить компетенции друг друга, дать нашим аудиториям дополнительные продукты и создать уникальное предложение для рекламного рынка»,— отметил первый заместитель гендиректора НМГ, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.
«Это уникальная возможность усилить наше присутствие на медиарынке, воспользоваться технологическими компетенциями МИЦ "Известия" и реализовать самые амбициозные проекты»,— подчеркнула гендиректор «Комсомольской правды» Олеся Носова.
МИЦ «Известия» объединяет портал IZ.RU, газеты «Известия» и «Деловой Петербург», телеканалы «Известия», РЕН ТВ, «Пятый» и «78». НМГ — крупнейший частный медиахолдинг в России. Помимо МИЦ «Известия», в активы компании входят телеканалы СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids и пакет акций «Первого канала», газета «Спорт-Экспресс», компания «НМГ Кинопрокат», доля в онлайн-кинотеатре Wink и другие сервисы.
Для понимания сделки важно, что НМГ — мультимедийная группа, созданная в 2008 году путем объединения медийных активов. Она управляет СТС Медиа, РЕН ТВ, «Пятым», МИЦ «Известия» и видеосервисом more.tv, а также владеет блокирующим пакетом акций «Первого канала». Переход издательского актива под контроль МИЦ расширяет печатное направление внутри уже существующего телевизионного, информационного и цифрового контура НМГ.
У МИЦ «Известия» уже был опыт такого расширения: в декабре 2020 года центр приобрел газету «Деловой Петербург». Тогда сделку представляли как укрепление и развитие МИЦ в Северо-Западном регионе; нынешнее приобретение продолжает практику наращивания присутствия через присоединение издательских активов.