Национальная Медиа Группа выкупила контрольную долю ИД «Комсомольская правда»

Мультимедийный информационный центр «Известия» (входит в Национальную Медиа Группу) выкупил контрольный пакет акций издательского дома «Комсомольская правда». Об этом сообщила пресс-служба НМГ. Сумма сделки не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель гендиректора НМГ, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press Первый заместитель гендиректора НМГ, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

«Объединив наши команды и ресурсы, мы сможем усилить компетенции друг друга, дать нашим аудиториям дополнительные продукты и создать уникальное предложение для рекламного рынка»,— отметил первый заместитель гендиректора НМГ, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

«Это уникальная возможность усилить наше присутствие на медиарынке, воспользоваться технологическими компетенциями МИЦ "Известия" и реализовать самые амбициозные проекты»,— подчеркнула гендиректор «Комсомольской правды» Олеся Носова.

МИЦ «Известия» объединяет портал IZ.RU, газеты «Известия» и «Деловой Петербург», телеканалы «Известия», РЕН ТВ, «Пятый» и «78». НМГ — крупнейший частный медиахолдинг в России. Помимо МИЦ «Известия», в активы компании входят телеканалы СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids и пакет акций «Первого канала», газета «Спорт-Экспресс», компания «НМГ Кинопрокат», доля в онлайн-кинотеатре Wink и другие сервисы.