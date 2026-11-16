RuStore стал обязателен для предустановки на Smart TV
Магазин приложений RuStore стал обязателен для предустановки на телевизоры с функциями Smart TV (доступ в интернет). Это следует из постановления правительства, сообщили в Минцифры. В ведомстве уточнили, что использование RuStore остается добровольным.
«Предустановка отечественного магазина приложений должна... позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV»,— пояснили в Минцифры.
Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, будет скорректирован, добавили в ведомстве. Измененный список Минцифры представит до 1 марта 2027 года. Согласно июльскому распоряжению правительства, RuStore должен быть предустановлен на гаджетах с операционными системами Android, iOS, HarmonyOS и HyperOS.