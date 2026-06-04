Эрнст подтвердил перезапуск «Фабрики звезд» спустя 20 лет

«Первый канал» перезапустит проект «Фабрика звезд» в новом телевизионном сезоне, рассказал генеральный директор канала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Место ведущей сохранит за собой Яна Чурикова, она вела передачу все семь сезонов.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Константин Эрнст

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После перезапуска шоу будет строиться на соревновании продюсеров. В нем поучаствуют как продюсеры из старой «Фабрики звезд», так и те, чья карьера развивается последние 10 лет. «То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации»,— сказал господин Эрнст.

Гендиректор «Первого канала» не стал раскрывать состав участников, сославшись на то, что переговоры еще идут. С кем был заключен лицензионный контракт на формат шоу, он также не уточнил, передают «Ведомости».

О том, что шоу может вернуться в эфир «Первого канала», ранее говорили источники «Ъ». По их словам, перезапуск запланирован на январь-март 2027 года.

«Фабрика звезд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей. Первый выпуск «Фабрики звезд» на «Первом» вышел в октябре 2002 года. В последующие годы в проекте участвовали Полина Гагарина, Стас Пьеха, Елена Темникова, Виктория Дайнеко. В 2011–2012 годах выходил проект «Фабрика звезд. Возвращение», где соревновались известные исполнители, прежде участвовавшие в проекте. В 2017 году шоу транслировал телеканал «Муз-ТВ».